Действия НАТО могут спровоцировать войну с Россией – СМИ

Вашингтон, 14 ноября. Расширение НАТО на восток можете спровоцировать военный конфликт с Россией, полагают американские журналисты. Об этом пишет издание The National Interest.

По мнению американского издания, Вашингтон сознательно эскалирует обстановку, расширяя военный блок на восток. Эти действия проводятся, несмотря на регулярные заявления России о том, что подобное расширение говорит об агрессивной политике НАТО.

В тоже время, пишут журналисты, Россия может и не иметь агрессивных намерений в отношении, например, Прибалтики. Единственно, что может заставить Россию негативно реагировать на действия НАТО – это укрепление позиций альянса в регионе. В этом случае, есть вероятность полноценного боевого столкновения между силами России и НАТО.