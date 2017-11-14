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Настойчивый турист разбился насмерть, упав с Троянского коня в Турции
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    Настойчивый турист разбился насмерть, упав с Троянского коня в Турции

    20:37  14 Ноября 2017
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    Настойчивый турист разбился насмерть, упав с Троянского коня в Турции

    Анкара, 14 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели туриста в Турции. Об этом сообщили турецкие СМИ.

    Инцидент произошел в городе Чанакалле. Согласно предварительной информации, некий Местан Гюней перелез через ограждение и забрался на голову 12-метрового Троянского коня. После этого 55-летний мужчина неудачно попытался слезть со статуи и упал. Как отметили врачи, пострадавший ударился головой о бетон и скончался.

    В 2015 году Гюней уже пытался забраться на Троянского коня, который был построен для съемок фильма «Троя». Однако тогда его успели задержать полицейские.

    Напомним, ранее стало известно о том, что председатель правительства Японии Синдзо Абэ упал в яму во время игры в гольф с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

    Автор: Алексей Громов
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    #турция #троянский конь
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