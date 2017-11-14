Посол Хантсман: Москва и Вашингтон должны выйти на новый уровень дружеских отношений

Вашингтон, 14 ноября. Посол США в России Джон Хантсман высоко отметил радушный прием, который ему был оказан россиянами. Об этом он заявил в видеоролике, выложенном на официальном сайте посольства США.

По словам нового посла, Москва и Вашингтон должны выйти на новый уровень дружеских отношений, который позволит им успешно сотрудничать.

«В конечном итоге мы должны выйти на такой уровень дружеских отношений, который позволит нам успешно сотрудничать. Я был впечатлен способностью обеих сторон находить общий язык», — приводит слова Хантсмана RT.

Также посол заявил, что его приятно поразил прием, оказанный ему в России.

«Он превзошел все мои ожидания. Было много улыбок», — отметил Хантсман.