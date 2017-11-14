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Политика
Посол Хантсман: Москва и Вашингтон должны выйти на новый уровень дружеских отношений
Политика
Посол Хантсман: Москва и Вашингтон должны выйти на новый уровень дружеских отношений
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    Посол Хантсман: Москва и Вашингтон должны выйти на новый уровень дружеских отношений

    20:18  14 Ноября 2017
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    Посла США поразил радушный прием, оказанный ему россиянами

    Вашингтон, 14 ноября. Посол США в России Джон Хантсман высоко отметил радушный прием, который ему был оказан россиянами. Об этом он заявил в видеоролике, выложенном на официальном сайте посольства США.

    По словам нового посла, Москва и Вашингтон должны выйти на новый уровень дружеских отношений, который позволит им успешно сотрудничать.

    «В конечном итоге мы должны выйти на такой уровень дружеских отношений, который позволит нам успешно сотрудничать. Я был впечатлен способностью обеих сторон находить общий язык», — приводит слова Хантсмана RT.

    Также посол заявил, что его приятно поразил прием, оказанный ему в России.

    «Он превзошел все мои ожидания. Было много улыбок», — отметил Хантсман.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #посол #политика #хантсман #прием
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