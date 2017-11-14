Сирия сегодня: «Тигры» вынуждают ИГИЛ к капитуляции в Дейр-эз-Зоре, САА атаковала «Джебхат ан-Нусру»

Сирия, 14 ноября. САА требует от ИГИЛ1 капитуляции на острове в Дейр-эз-Зоре; боевики массово атаковали объекты в провинциях Дамаск и Хама; наступление САА на «Джебхат ан-Нусру»1 в Хаме и Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевики атакуют мирное население в провинциях

Двое мирных жителей погибли, еще 16 пострадали в результате ракетной атаки боевиков по населенному пункту Нуббул, расположенному к северу от Алеппо, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным источника в местном управлении полиции, боевики, укрывающиеся в районе Дарет Азза, выпустили четыре ракетных снаряда по домам граждан в Нуббуле. Известно, что среди погибших и пострадавших были дети.

В Дамаске в результате теракта в центральной тюрьме, а также в деревне Бейт-Сабер, погибли пятеро гражданских и еще пять человек получили ранения.

Репортер SANA сообщил, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), базирующиеся в деревне Бейт-Джин-Фарм, сделали мишенью для минометов и снайперов дома простых граждан в поселке Бейт-Сабер в юго-западной части Дамаска. По имеющимся данным, атака унесла жизнь одного гражданского, еще пятеро были ранены.

Террористические организации обстреляли ракетными снарядами город Салхаб и ТЭС «Мхардех» в провинции Хама, в результате чего одна женщина получила ранения.

Генеральный директор теплоэлектростанции Али Хайфа сообщил SANA, что боевики атаковали здание тремя ракетными снарядами, причинив массовый материальный ущерб. ТЭС тыла выведена из строя.

Наступление САА на «ан-Нусру»

На административной границе между провинциями Хама и Алеппо Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзных сил продолжает наступление против боевиков «Джебхат ан-Нусры», сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным корреспондента, военные освободили селение Сарха Аль-Каблия. Саперные подразделения уже начали зачистку территорий от мин и самодельных взрывных устройств (СВУ).

ИГИЛ почти готово сдать большой остров в провинции Дейр-эз-Зор

Ранее сегодня Сирийская арабская армия (САА) начала новый штурм возле столицы провинции Дейр-эз-Зор, нацелившись на последние позиции «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на большом острове Хавиджат Кати.

Во главе с «Силами Тигров» и 4-м дивизионом военнослужащие армии Башара Асада достигли большого прогресса после того, как нанесли удары по позициям ИГИЛ в северо-восточной части острова.

Хотя наступление было небольшим, этого оказалось достаточно, чтобы вернуть полевых командиров ИГ за стол переговоров, чтобы сирийская армия могла составить условия для капитуляции террористов с Хавиджата Кати.

Сирийская армия неоднократно требовала, чтобы ИГИЛ сдало Хавиджат Кати, однако террористическая группа продолжает отвергать условия.

1 Организация запрещена на территории РФ.