Гатилов ответил на заявление главы Пентагона о войсках США в Сирии

Москва, 14 ноября. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов прокомментировал заявление руководителя Пентагона, касающееся ВС США в Сирии. Как отметил Гатилов, ООН не имеет права разрешать военное присутствие на территории отдельных стран.

Гатилов прокомментировал заявление Пентагона о якобы легитимности присутствия американских войск на территории Сирии по решению ООН. Как отметил российский дипломат, ООН не имеет полномочий решать подобные вопросы.

«Это странное заявление, поскольку ООН не может заниматься такими вещами. Сирия - это суверенное, независимое государство. Только сирийское законное правительство и власти могут определять и приглашать вооружённые силы третьих стран на свою территорию. ООН такого права не имеет», – приводит слова Гатилова РИА Новости.

Замминистра иностранных дел России отметил, что ни в одной резолюции СБ ООН не закреплено подобное право коалиции.