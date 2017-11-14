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Политика
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Политика
Конгресс национального диалога Сирии может пройти в декабре — Гатилов
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    Конгресс национального диалога Сирии может пройти в декабре — Гатилов

    20:09  14 Ноября 2017
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    Конгресс национального диалога Сирии может пройти в декабре — Гатилов

    Женева, 14 ноября. Конгресс национального диалога Сирии должен пройти в начале декабря 2017 года. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов, который встретился со спецпосланником генерального секретаря ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

    По словам российского диалога, данное мероприятие может продлиться несколько дней.

    «Мы проинформировали, что планируем провести его где-то в начале декабря», — подчеркнул Гатилов.

    Непосредственно Стаффан де Мистура пообещал доложить генсеку ООН Антониу Гутеррешу об инициативе конгресса нацдиалога Сирии. После этого будет принято решение об уровне участия организации.

    Напомним, посол Сирийской Арабской Республики в Москве Рияд Хаддад рассчитывает на то, что конгресс национального диалога Сирии состоится в ближайшее время.

    Автор: Алексей Громов
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