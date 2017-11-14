Охота на ветеранов: рада готовится превратить участников ВОВ в бытовых «сепаратистов»

Верховная рада Украины убрала из закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» всякое упоминание Великой Отечественной войны (ВОВ). Согласно правкам, за которые проголосовал 241 депутат, термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная война и война с Японией» и «Война 1945 года с империалистической Японией» везде заменяются «Второй мировой войной».

По мнению политолога Александра Асафова, устранение понятия «Великая Отечественная война» из украинского законодательства потенциально может стать первым шагом к «деккомунизации» и самих участников войны против гитлеровской Германии.

«В стране, где на государственном уровне запрещен главный символ победы — знамя Советского Союза, который бойцы Красной Армии подняли над зданием рейхстага, — у ветеранов Великой Отечественной войны обязательно будут проблемы. Задача Рады и задача постмайданной украинской власти вообще заключается в одном: они стремятся сделать максимально комфортным существование двух групп людей. Во-первых, это те, кто воевал на стороне «Украинской повстанческой армии» (УПА1, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) и других прогитлеровских формирований, к примеру, девизии СС «Галичина». Во-вторых, так называемые «ветераны АТО». Только эти две категории людей, по мнению новых украинских властей, теперь могут называться ветеранами. Не ветераны Чернобыля, не ветераны Афганистана, не другие воины-интернационалисты не считаются более на Украине настоящими патриотами, проливавшими кровь за свою страну», — заявил Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Конечно, внос правок в украинских закон «О статусе ветеранов войны» грозит оставшимся в живых участникам Великой Отечественной войны многими невзгодами. Сегодняшнее голосование в Раде — лишь первый шаг. Тем не менее, потенциально, уже оно одно может поставить под угрозу выплачиваемые им социальные пособия.

«Их положение под угрозой. Я уверен, что украинское государство планомерно будет лишать ветеранов многих причитающих им льгот и привилегий. Некоторых — кого удастся обвинить — даже будут судить за героизм и подвиги, совершенные на полях Второй мировой войны. Таким образом украинские власти вымарывают общее, совместное прошлое своей страны с Россией. В новой украинской истории, в новом государственном мифе, остается только то существующее или выдуманное, что выгодно для нынешнего государственного строя. В этой новой украинской истории нет никакой Великой Отечественной войны, а есть только нападение Советского Союза на ряд соседних стран. В этой новой истории настоящие патриоты Украины сражались не с фашизмом, а с СССР и — в качестве примечания, оговорки — с Гитлером тоже», — продолжает Асафов.

Сейчас украинские власти методично лишают ветеранов их героического статуса, в будущем они могут попытаться превратить их из героев в «злодеев».

«Ветераны Великой Отечественной войны не зря беспокоятся. Рано или поздно на них будет открыта идеологическая охота, схожая с той, что в регионах, прилегающих к линии соприкосновения, уже ведется на так называемых «бытовых сепаратистов». Рада готовится превратить ветеранов Великой Отечественной войны в «бытовых сепаратистов». Если Украина способна лишать людей их гражданских прав и даже собственности, коль скоро они занимаются бизнесом, на основании того, что они якобы поддерживают идею независимости Донбасса, то она способно сделать все то же самое и с оставшимися в живых ветеранами», — подводит итог Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.