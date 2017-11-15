Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом
Весь мир
Лидер Судана приедет в РФ с целью укрепить связи: Москва и Хартум — о перспективах сотрудничества
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лидер Судана приедет в РФ с целью укрепить связи: Москва и Хартум — о перспективах сотрудничества

    14:06  15 Ноября 2017  /обновлено: 14:10  15 Ноября 2017
    138

    Омар аль-Башир

    В 20-х числах этого месяца Москву посетит глава Республики Судан Омар аль-Башир и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что лидеры обсудят вопросы укрепления сотрудничества между странами, которое должно затронуть ряд стратегически значимых отраслей.

    Напомним, в сентябре в Россию приезжал с визитом министр горнодобывающей промышленности этого восточноафриканского государства — Хашим Али Салим, который призвал российские компании к усилению связей между РФ и Суданом в рамках данной области производства.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) взял интервью у советника посольства Судана в России Идриса Ахмеда. Он подчеркнул, что Хартум и Москву уже не один десяток лет связывают добрые приятельские взаимоотношения, и упрочение связей положительно скажется на экономиках обеих стран.

    «Наши отношения имеют долгую историю. Например, тысячи суданских студентов получили образование в различных сферах знания сначала при Советском Союзе и затем — уже в России. В прошлом году мы праздновали юбилей — 60 лет сотрудничества между нашими странами. Это было огромное мероприятие. Мы отмечали эту дату в течение семи дней: был экономический форум, выставки, а также специальный суданский вечер, на котором присутствовали представители государственных ведомств РФ, в частности МИДа, а также тех российских компаний, которые работают в Судане. Теперь нашему сотрудничеству уже 61 один год — это старейшие отношения, мы оцениваем их очень высоко и надеемся, что они и дальше будут укрепляться», - сообщил ФАН советник посольства Судана.

    Хартум

    В ходе интервью Идрис Ахмед упомянул о нескольких публикациях, в которых восточноафриканская республика, напротив, изображена в крайне нелицеприятном виде — как государство, сотрудничество с которым было бы крайне неблагоприятно. Подобный материал, например, выпустил ежедневник «Профиль». В статье подробно разбирается, почему инвестирование в Судан очень невыгодно и рискованно. Среди главных причин приводится нестабильная обстановка внутри страны, коррупция, а также личность президента Омара Аль-Башира, который находится в международном розыске. По словам эксперта «Профиля», последний факт указывает на то, что гарантии инвесторам пусть даже и со стороны лидера государства для этой страны могут ровно ничего не значить.

    «В Судане просто безумно высокий уровень коррупции, инвесторы очень зависимы от местных чиновников. В СМИ муссировалась информация, что суданские власти произвольно списывали деньги со счетов иностранных инвесторов в своих банках, причем сообщалось, что страдали даже структуры российского ВЭБа. При этом государственный долг Судана составляет 106 миллиардов долларов США, а ВВП — около 118 миллиардов долларов», - заявил «Профилю» эксперт Иван Аркатов.

    Советник посольства Судана в России Идрис Ахмед заявил, что все эти упреки безосновательны.

    «Вышел материал, в котором Судан представлен в очень негативном свете. Там, в частности, упоминается, что наш лидер был осужден Международным трибуналом. Но, естественно, мы все понимаем, что эта организация политизирована. Мы не являемся членом Международного трибунала, и многие африканские государства сейчас также собираются выходить из состава этой организации, а Россия уже покинула ее в прошлом году», - заявил советник посольства Судана.

    Идрис Ахмед

    Тезис о том, что Республика Судан является одной из наименее благоприятных стран для развития бизнеса, по словам нашего собеседника, разбивается о тот факт, что официальный Хартум уже сотрудничает со многими иностранными компаниями, в том числе российскими. За все это время никаких неприятных инцидентов зарегистрировано не было, подчеркивает советник суданского посольства в Москве.

    «Судан является одной из тех африканских стран, которые привлекают иностранных инвесторов. У нас имеются большие запасы разного рода ресурсов, поскольку государство частично находится в пустыне и частично в саванне. Здесь много полезных ископаемых, также мы является сельскохозяйственной страной — мы собираем четыре урожая в год. В Судан инвестируют очень много иностранных компаний: из азиатских и арабских государств, из некоторых европейских стран и других районов мира. В том числе у нас работают более десяти российских компаний, они являются лидерами по инвестированию в добычу золота. При этом ни разу не было никаких инцидентов, указывающих на то, что в Судане плохие условия для бизнеса», - отметил Идрис Ахмед.

    Владимир Путин

    В ходе беседы с корреспондентом ФАН наш собеседник заявил, что коммерсанты и политики Судана рассчитывают на большой положительный эффект от встречи Владимира Путина и Омара аль-Башира.

    «Судан является одной из самых стабильных стран в своем регионе в условиях «Арабской весны»: у нас есть государственность, есть армия, есть законодательство. Хотя мы и пострадали из-за санкций, нам все же удалось сохранить отношения со своими друзьями и партнерами. В целом, несмотря на то что говорится о нашей стране в некоторых материалах в СМИ, внутренняя ситуация в республике сейчас стабильная, мы выстраиваем отношения с разными компаниями из разных государств. Судан также имеет большое влияние в регионе, поскольку он находится в удобном положении: мы является воротами, соединяющими арабский и африканский миры. Мы очень рассчитываем на укрепление отношений с нашими друзьями, в том числе рассчитываем на поддержку со стороны Российской Федерации, чтобы продолжить развиваться дальше, а также развивать наши связи в экономике и торговле», - подчеркнул советник посольства.

    Судан

    Важно отметить, однако, что Судан действительно находится почти в самом конце мирового рейтинга стран по безопасности туризма и коммерции. Так, согласно данным Global Peace Index, Судан располагается этом рейтинге на 155 месте из 163. Впрочем, именно участие российской стороны в судьбе этой страны, по мнению наблюдателей, способно исправить ситуацию и ликвидировать многие угрозы, включая террористические.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #россия #москва #саудовская аравия #китай #оаэ #индия #катар #судан #хартум #омар аль-башир #хашим али салим #международный трибунал
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        567
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        290
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        543
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        6070