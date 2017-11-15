Лидер Судана приедет в РФ с целью укрепить связи: Москва и Хартум — о перспективах сотрудничества

В 20-х числах этого месяца Москву посетит глава Республики Судан Омар аль-Башир и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что лидеры обсудят вопросы укрепления сотрудничества между странами, которое должно затронуть ряд стратегически значимых отраслей.

Напомним, в сентябре в Россию приезжал с визитом министр горнодобывающей промышленности этого восточноафриканского государства — Хашим Али Салим, который призвал российские компании к усилению связей между РФ и Суданом в рамках данной области производства.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) взял интервью у советника посольства Судана в России Идриса Ахмеда. Он подчеркнул, что Хартум и Москву уже не один десяток лет связывают добрые приятельские взаимоотношения, и упрочение связей положительно скажется на экономиках обеих стран.

«Наши отношения имеют долгую историю. Например, тысячи суданских студентов получили образование в различных сферах знания сначала при Советском Союзе и затем — уже в России. В прошлом году мы праздновали юбилей — 60 лет сотрудничества между нашими странами. Это было огромное мероприятие. Мы отмечали эту дату в течение семи дней: был экономический форум, выставки, а также специальный суданский вечер, на котором присутствовали представители государственных ведомств РФ, в частности МИДа, а также тех российских компаний, которые работают в Судане. Теперь нашему сотрудничеству уже 61 один год — это старейшие отношения, мы оцениваем их очень высоко и надеемся, что они и дальше будут укрепляться», - сообщил ФАН советник посольства Судана.

В ходе интервью Идрис Ахмед упомянул о нескольких публикациях, в которых восточноафриканская республика, напротив, изображена в крайне нелицеприятном виде — как государство, сотрудничество с которым было бы крайне неблагоприятно. Подобный материал, например, выпустил ежедневник «Профиль». В статье подробно разбирается, почему инвестирование в Судан очень невыгодно и рискованно. Среди главных причин приводится нестабильная обстановка внутри страны, коррупция, а также личность президента Омара Аль-Башира, который находится в международном розыске. По словам эксперта «Профиля», последний факт указывает на то, что гарантии инвесторам пусть даже и со стороны лидера государства для этой страны могут ровно ничего не значить.

«В Судане просто безумно высокий уровень коррупции, инвесторы очень зависимы от местных чиновников. В СМИ муссировалась информация, что суданские власти произвольно списывали деньги со счетов иностранных инвесторов в своих банках, причем сообщалось, что страдали даже структуры российского ВЭБа. При этом государственный долг Судана составляет 106 миллиардов долларов США, а ВВП — около 118 миллиардов долларов», - заявил «Профилю» эксперт Иван Аркатов.

Советник посольства Судана в России Идрис Ахмед заявил, что все эти упреки безосновательны.

«Вышел материал, в котором Судан представлен в очень негативном свете. Там, в частности, упоминается, что наш лидер был осужден Международным трибуналом. Но, естественно, мы все понимаем, что эта организация политизирована. Мы не являемся членом Международного трибунала, и многие африканские государства сейчас также собираются выходить из состава этой организации, а Россия уже покинула ее в прошлом году», - заявил советник посольства Судана.

Тезис о том, что Республика Судан является одной из наименее благоприятных стран для развития бизнеса, по словам нашего собеседника, разбивается о тот факт, что официальный Хартум уже сотрудничает со многими иностранными компаниями, в том числе российскими. За все это время никаких неприятных инцидентов зарегистрировано не было, подчеркивает советник суданского посольства в Москве.

«Судан является одной из тех африканских стран, которые привлекают иностранных инвесторов. У нас имеются большие запасы разного рода ресурсов, поскольку государство частично находится в пустыне и частично в саванне. Здесь много полезных ископаемых, также мы является сельскохозяйственной страной — мы собираем четыре урожая в год. В Судан инвестируют очень много иностранных компаний: из азиатских и арабских государств, из некоторых европейских стран и других районов мира. В том числе у нас работают более десяти российских компаний, они являются лидерами по инвестированию в добычу золота. При этом ни разу не было никаких инцидентов, указывающих на то, что в Судане плохие условия для бизнеса», - отметил Идрис Ахмед.

В ходе беседы с корреспондентом ФАН наш собеседник заявил, что коммерсанты и политики Судана рассчитывают на большой положительный эффект от встречи Владимира Путина и Омара аль-Башира.

«Судан является одной из самых стабильных стран в своем регионе в условиях «Арабской весны»: у нас есть государственность, есть армия, есть законодательство. Хотя мы и пострадали из-за санкций, нам все же удалось сохранить отношения со своими друзьями и партнерами. В целом, несмотря на то что говорится о нашей стране в некоторых материалах в СМИ, внутренняя ситуация в республике сейчас стабильная, мы выстраиваем отношения с разными компаниями из разных государств. Судан также имеет большое влияние в регионе, поскольку он находится в удобном положении: мы является воротами, соединяющими арабский и африканский миры. Мы очень рассчитываем на укрепление отношений с нашими друзьями, в том числе рассчитываем на поддержку со стороны Российской Федерации, чтобы продолжить развиваться дальше, а также развивать наши связи в экономике и торговле», - подчеркнул советник посольства.

Важно отметить, однако, что Судан действительно находится почти в самом конце мирового рейтинга стран по безопасности туризма и коммерции. Так, согласно данным Global Peace Index, Судан располагается этом рейтинге на 155 месте из 163. Впрочем, именно участие российской стороны в судьбе этой страны, по мнению наблюдателей, способно исправить ситуацию и ликвидировать многие угрозы, включая террористические.