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Политика
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Политика
Москва назвала безосновательными и безответственными обвинения Мэй в адрес РФ
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    Москва назвала безосновательными и безответственными обвинения Мэй в адрес РФ

    19:48  14 Ноября 2017
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    Москва назвала безосновательными и безответственными обвинения Мэй в адрес РФ

    Москва, 14 ноября. Обвинения в адрес России, выдвинутые премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на приеме у лорда-мэра лондонского Сити, безосновательны и безответственны. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, подобные заявления из уст главы британского правительства звучат особенно цинично в свете тех действий, которые Лондон совершал в Ираке и Ливии. Захарова подчеркнула, что участие Великобритании в этих военных кампаниях привело к массовым жертвам на Ближнем Востоке, а вовсе не к укреплению международного права, к которому сегодня апеллирует Мэй.

    Москва назвала безосновательными и безответственными обвинения Мэй в адрес РФ

    «Вполне понятно, что для отвлечения общественного внимания нужен внешний враг, коим выбрана Россия. Это не может не вызывать сожаления», — отметила Захарова.

    Напомним, что накануне Тереза Мэй в ходе банкета у лорда-мэра лондонского Сити раскритиковала внешнюю политику России, обвинив Москву в присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, а также в хакерских атаках на западные страны. 

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #великобритания #тереза мэй #захарова
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