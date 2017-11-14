Москва назвала безосновательными и безответственными обвинения Мэй в адрес РФ

Москва, 14 ноября. Обвинения в адрес России, выдвинутые премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на приеме у лорда-мэра лондонского Сити, безосновательны и безответственны. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобные заявления из уст главы британского правительства звучат особенно цинично в свете тех действий, которые Лондон совершал в Ираке и Ливии. Захарова подчеркнула, что участие Великобритании в этих военных кампаниях привело к массовым жертвам на Ближнем Востоке, а вовсе не к укреплению международного права, к которому сегодня апеллирует Мэй.

«Вполне понятно, что для отвлечения общественного внимания нужен внешний враг, коим выбрана Россия. Это не может не вызывать сожаления», — отметила Захарова.

Напомним, что накануне Тереза Мэй в ходе банкета у лорда-мэра лондонского Сити раскритиковала внешнюю политику России, обвинив Москву в присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, а также в хакерских атаках на западные страны.