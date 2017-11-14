Сирия: США продолжают поддерживать боевиков на авиабазе в Ат-Танфе

Москва, 14 ноября. Возглавляемая США международная коалиция продолжает оказывать поддержку сирийской оппозиционной группировке «Джейш Магавир ас-Саура» на авиабазе в Ат-Танфе. Об этом журналистам заявил командир базы Муханнад Таляа.

Он указал на то, что в районе сирийско-иракской границы все еще ведутся операции против боевиков «Исламского государства»1. При этом авиабаза не контактирует с представителями России.

«Американцы продолжают оказывать поддержку «Джейш Магавир ас-Саура». Поддержка логистическая на данный момент, это поставки одежды, пищи, боеприпасов, выплата зарплат. База есть, ведутся операции против ИГ1 в граничащем с базой районе», — цитирует слова Таляа РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что американская сторона перебросила в иракский город Кусаиба несколько сотен боевиков, которые проходили подготовку на базе в Ат-Танфе.

1 Организация запрещена на территории РФ.