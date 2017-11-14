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Политика
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Политика
Путин назвал Южную Осетию важным партнером и союзником России
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    Путин назвал Южную Осетию важным партнером и союзником России

    19:16  14 Ноября 2017
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    Путин назвал Южную Осетию важным партнером и союзником России

    Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва активно содействует обеспечению безопасности Южной Осетии, а также помогает социально-экономическому развитию страны.

    Соответствующее заявление прозвучало по итогам встречи Путин с главой республики Анатолием Бибиловым.

    «В ходе переговоров подробности обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам. Южная Осетия — важный партнер и союзник России», — цитирует слова президента агентство РИА Новости.

    По словам российского лидера, сотрудничество РФ и Южной Осетии опирается на «прочный фундамент дружбы и добрососедства».

    Путин также добавил, что РФ оказывает Южной Осетии поддержку в становлении в качестве демократического государства. В частности, Москва помогает в обеспечении безопасности на территории республики и пытается помочь в развитии социально-экономической сферы в республике.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #южная осетия
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