Путин назвал Южную Осетию важным партнером и союзником России

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва активно содействует обеспечению безопасности Южной Осетии, а также помогает социально-экономическому развитию страны.

Соответствующее заявление прозвучало по итогам встречи Путин с главой республики Анатолием Бибиловым.

«В ходе переговоров подробности обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам. Южная Осетия — важный партнер и союзник России», — цитирует слова президента агентство РИА Новости.

По словам российского лидера, сотрудничество РФ и Южной Осетии опирается на «прочный фундамент дружбы и добрососедства».

Путин также добавил, что РФ оказывает Южной Осетии поддержку в становлении в качестве демократического государства. В частности, Москва помогает в обеспечении безопасности на территории республики и пытается помочь в развитии социально-экономической сферы в республике.