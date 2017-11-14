Минобороны РФ проверяет сотрудника, разместившего ошибочные фото по Сирии

Москва, 14 ноября. Министерство обороны России инициировало проверку в отношении сотрудника, который поставил ошибочные фотоматериалы в сообщение ведомства, посвященное действиям США в Сирии.

В ведомстве пояснили, что подготовкой сообщения занимался гражданский сотрудник одного из подразделений Минобороны.

«Минобороны России проводит проверку в отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГИЛ»1, — говорится в официальном сообщении.

В Минобороны также подчеркнули, что отказ командования США наносить удары по отступающим боевикам ИГ1 в районе сирийского Абу-Кемаля 9 ноября — объективный факт, который был зафиксирован в стенограммах переговоров.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.