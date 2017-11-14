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Политика
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Политика
Минобороны РФ проверяет сотрудника, разместившего ошибочные фото по Сирии
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    Минобороны РФ проверяет сотрудника, разместившего ошибочные фото по Сирии

    19:07  14 Ноября 2017  /обновлено: 19:28  14 Ноября 2017
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    Минобороны РФ проверяет сотрудника, разместившего ошибочные фото по Сирии

    Москва, 14 ноября. Министерство обороны России инициировало проверку в отношении сотрудника, который поставил ошибочные фотоматериалы в сообщение ведомства, посвященное действиям США в Сирии.

    В ведомстве пояснили, что подготовкой сообщения занимался гражданский сотрудник одного из подразделений Минобороны.

    «Минобороны России проводит проверку в отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГИЛ»1, — говорится в официальном сообщении.

    Минобороны РФ проверяет сотрудника, разместившего ошибочные фото по Сирии

    В Минобороны также подчеркнули, что отказ командования США наносить удары по отступающим боевикам ИГ1 в районе сирийского Абу-Кемаля 9 ноября — объективный факт, который был зафиксирован в стенограммах переговоров.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #минобороны рф #фото #проверка
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