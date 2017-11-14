Минобороны РФ предоставило подлинные фото отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля
Москва, 14 ноября. Министерство обороны Российской Федерации исправило ошибку и опубликовало подлинные фотографии колонны боевиков «Исламского государства»1, идущей к сирийско-иракской границе.
«Подлинные фотографии колонны боевиков ИГИЛ1, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы, прилагаются», — указано в официальном заявлении ведомства.
Речь идет о снимках отступления террористов, которые обороняли город Абу-Кемаль. Согласно предварительным данным, исламские радикалы направляются к пункту перехода Вади-Эс-Сабх. Однако одно из изображений представители Минобороны РФ опубликовали по ошибке.
#СИРИЯ Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке https://t.co/SH9eWkgNlN pic.twitter.com/vIRvRStBEP— Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017
Ранее стало известно о том, что министерство обороны России инициировало проверку в отношении сотрудника, который причастен к публикации ошибочных фотоматериалов, посвященных ситуации на территории Сирии.
1 Организация запрещена на территории РФ.