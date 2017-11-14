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Политика
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Минобороны РФ предоставило подлинные фото отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля
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    Минобороны РФ предоставило подлинные фото отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля

    19:06  14 Ноября 2017  /обновлено: 19:25  14 Ноября 2017
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    Минобороны РФ предоставило подлинные фото отхода террористов ИГ из Абу-Кемаля

    Москва, 14 ноября. Министерство обороны Российской Федерации исправило ошибку и опубликовало подлинные фотографии колонны боевиков «Исламского государства»1, идущей к сирийско-иракской границе.

    «Подлинные фотографии колонны боевиков ИГИЛ1, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы, прилагаются», — указано в официальном заявлении ведомства.

    Речь идет о снимках отступления террористов, которые обороняли город Абу-Кемаль. Согласно предварительным данным, исламские радикалы направляются к пункту перехода Вади-Эс-Сабх. Однако одно из изображений представители Минобороны РФ опубликовали по ошибке.

    Ранее стало известно о том, что министерство обороны России инициировало проверку в отношении сотрудника, который причастен к публикации ошибочных фотоматериалов, посвященных ситуации на территории Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #сирия
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