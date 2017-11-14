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Политика
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Политика
Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ
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    Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

    19:00  14 Ноября 2017  /обновлено: 19:17  14 Ноября 2017
    544

    Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

    Москва, 14 ноября. Отказ США наносить авиаудары по отступающим боевикам ИГ1 в районе сирийского Абу Кемаля 9 ноября является объективным фактом, который был зафиксирован в стенограммах переговоров, сообщает министерство обороны России.

    «Отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ1, отступающим в районе Абу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне», — говорится в сообщении.

    Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

    Кроме того, зафиксированным фактом является активное противодействие, которое американская авиация оказывает самолетам ВКС РФ в Сирии, наносящим удары по боевикам ИГ в районе Абу-Кемаля, отмечает ведомство.

    Напомним, что ранее Минообороны РФ заявило о том, что военные США сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ) и свободно пересекают их боевые порядки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #боевики #минобороны россии #абу кемаль
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