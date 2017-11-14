Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

Москва, 14 ноября. Отказ США наносить авиаудары по отступающим боевикам ИГ1 в районе сирийского Абу Кемаля 9 ноября является объективным фактом, который был зафиксирован в стенограммах переговоров, сообщает министерство обороны России.

«Отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ1, отступающим в районе Абу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне», — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированным фактом является активное противодействие, которое американская авиация оказывает самолетам ВКС РФ в Сирии, наносящим удары по боевикам ИГ в районе Абу-Кемаля, отмечает ведомство.

Напомним, что ранее Минообороны РФ заявило о том, что военные США сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ) и свободно пересекают их боевые порядки.

1 Организация запрещена на территории РФ.