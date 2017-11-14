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Мигрант порезал полицейского и его друга в Подмосковье
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    Мигрант порезал полицейского и его друга в Подмосковье

    19:08  14 Ноября 2017
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    Мигрант порезал полицейского и его друга в Подмосковье

    Люберцы, 14 ноября. Уроженец Таджикистана порезал ножом лейтенанта полиции и его друга в Люберцах.

    Отметим, что в момент нападения на полицейском не было формы, поскольку он не находился на дежурстве. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между мужчинами.

    В итоге сотрудник правоохранительных органов попал в больницу с переломом ребер, а также ранением поясницы и живота. Его друг получил ножевые ранения в область шеи, плечей, кисти и грудной клетки, сообщает Телеканал 360. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #нож #люберцы #полицейский #ранение
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