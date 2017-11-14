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Политика
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Общество
Западные инвесторы активно скупают недвижимость в Крыму
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    Западные инвесторы активно скупают недвижимость в Крыму

    19:03  14 Ноября 2017
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    Западные инвесторы активно скупают недвижимость в Крыму

    Симферополь, 14 ноября. С начала 2017 года в Крыму было зарегистрировано более 14 тысяч прав собственности на недвижимость иностранными гражданами, сообщает пресс-служба Госкомитета полуострова.

    «В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру РК в этом году зарегистрировали более 14 тысяч прав собственности на недвижимость за иностранными гражданами и юридическими лицами», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе рассказали, что иностранцы часто оформляют земельные участки, а также здания и отдельные постройки. Лидерами по приобретению недвижимости в Крыму являются граждане Германии, Турции, Израиля и Украины. В ведомстве также добавили, что около 13 тысяч прав на недвижимость было зарегистрировано за физическими лицами, чуть больше (14 тысяч) — за юридическими лицами.

    Выяснилось, что иностранных бизнесменов не смущает тот факт, что страны ЕС и США ввели антироссийские санкции в отношении России после возвращения Крыма. Напомним, что полуостров стал частью территории РФ после референдума в 2014 году, на котором подавляющее большинство крымчан выступило за воссоединение с российским государством.

    Автор: Дима Оленин
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    #крым #запад #инвесторы
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