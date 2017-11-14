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Действия США в Сирии противоречат заявлению Путина и Трампа — Бондарев
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    Действия США в Сирии противоречат заявлению Путина и Трампа — Бондарев

    18:52  14 Ноября 2017
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    Действия США в Сирии противоречат заявлению Путина и Трампа — Бондарев

    Москва, 14 ноября. Действия США в Сирии прямо противоречат совместному заявлению Путина и Трампа, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    Ранее парламентарий сообщил о множестве доказательств того, что США сотрудничают с боевиками в САР.

    «За период российской спецоперации в Сирии мы зафиксировали множество подтверждений американского содействия террористам», — отметил он.

    В частности, Бондарев отметил снимки «натовской военной техники на подконтрольных ИГ1 территориях».

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #путин #россия #сша #трамп #бондарев
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