Москва, 14 ноября. Действия США в Сирии прямо противоречат совместному заявлению Путина и Трампа, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее парламентарий сообщил о множестве доказательств того, что США сотрудничают с боевиками в САР.

«За период российской спецоперации в Сирии мы зафиксировали множество подтверждений американского содействия террористам», — отметил он.

В частности, Бондарев отметил снимки «натовской военной техники на подконтрольных ИГ1 территориях».

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.