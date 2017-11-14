Действия США в Сирии противоречат заявлению Путина и Трампа — Бондарев
Москва, 14 ноября. Действия США в Сирии прямо противоречат совместному заявлению Путина и Трампа, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее парламентарий сообщил о множестве доказательств того, что США сотрудничают с боевиками в САР.
«За период российской спецоперации в Сирии мы зафиксировали множество подтверждений американского содействия террористам», — отметил он.
В частности, Бондарев отметил снимки «натовской военной техники на подконтрольных ИГ1 территориях».
Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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