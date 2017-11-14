«Это самоубийство»: в «Блоке Петра Порошенко» рассказали, чем обернется разрыв связей с Россией

Киев, 14 ноября. Разрыв дипломатических отношений с Россией будет «самоубийством» для Украины, заявил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

По его словам, сейчас отношения Киева и Москвы находятся «на самом низком уровне», но если Украина по собственной инициативе разорвет их, то Москва использует это как выход Киева из процесса минских переговоров и дипломатического пути решения конфликта. Такое мнение парламентарий высказал в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«После стольких приложенных усилий, которые были направлены на политико-дипломатический путь решения конфликта в Донбассе, сделать это (разорвать дипотношения с Россией, — прим. ФАН) — это просто самоубийство», — подчеркнул он.

Напомним, ранее украинский депутат Иван Винник заявил, что намерен предложить профильному комитету Рады внести поправку в законопроект о реинтеграции Донбасса, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией. Документ Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения Рады, назвав принятие решения о разрыве дипотношений суверенным делом Украины.

При этом представитель Кремля отметил, что если оно будет принято, это «дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России».