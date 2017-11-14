Китайская Geely к 2019 году выпустит первую летающую машину

Пекин, 14 ноября. Китайская компания Geely заявила о планах к 2019 году продемонстрировать в США первый летающий автомобиль Transition.

Речь идет о двухместной машине со складными крыльями, которые можно активировать в течение одной минуты. Когда крылья сложены, летающий автомобиль может спокойно уместиться обычной автодороге.

По словам инженеров, дальность полета Transition будет составлять 400 миль (643,74 км), а максимальная скорость составит 100 миль в час (160,9 км в час).

Серьезной проблемой в продвижении Transition может стать необходимость взлетно-посадочной полосы для осуществления полетов, однако работающая над проектом компания Terrafugia (американский стартап, купленный Geely) обещает к 2023 году представить более продвинутую модель Transition TF-X, которая будет оборудована системой вертикального взлета и посадки. Ожидается, что стоимость Transition составит 279 тыс. долларов, сообщает Fox News.

Напомним, что расположенная в Бостоне компания Terrafugia была основана группой инженеров в 2006 году и стала одной из первых в мире фирм, разрабатывающих летающие автомобили.