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«Нелюбовь» Звягинцева завоевала две премии Европейской киноакадемии
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    «Нелюбовь» Звягинцева завоевала две премии Европейской киноакадемии

    18:36  14 Ноября 2017
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    «Нелюбовь» Звягинцева завоевала две премии Европейской киноакадемии

    Берлин, 14 ноября. Российская драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила два приза Европейской киноакадемии, сообщает пресс-служба организации.

    Михаил Кричман получил награду за лучшую операторскую работу, которая «ведет нас через мрачную атмосферу фильма и передает сильное чувство дискомфорта», отмечает жюри академии.

    Композиторы Евгений Гальперин и Саша Гальперин получили приз за музыку к фильму, которая, по словам представителей жюри, усиливает напряженность, охватывающую зрителя.

    Напомним, что картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила Приз жюри на Каннском кинофестивале. Кроме того, фильм завоевал Гран-при на международном фестивале в Мюнхене, а 14 октября «Нелюбовь» получила главную награду Лондонского международного кинофестиваля.

    Российский оскаровский комитет выдвинул «Нелюбовь» на соискание премии «Оскар» от РФ.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #звягинцев #нелюбовь
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