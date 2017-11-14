«Нелюбовь» Звягинцева завоевала две премии Европейской киноакадемии

Берлин, 14 ноября. Российская драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила два приза Европейской киноакадемии, сообщает пресс-служба организации.

Михаил Кричман получил награду за лучшую операторскую работу, которая «ведет нас через мрачную атмосферу фильма и передает сильное чувство дискомфорта», отмечает жюри академии.

Композиторы Евгений Гальперин и Саша Гальперин получили приз за музыку к фильму, которая, по словам представителей жюри, усиливает напряженность, охватывающую зрителя.

Напомним, что картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила Приз жюри на Каннском кинофестивале. Кроме того, фильм завоевал Гран-при на международном фестивале в Мюнхене, а 14 октября «Нелюбовь» получила главную награду Лондонского международного кинофестиваля.

Российский оскаровский комитет выдвинул «Нелюбовь» на соискание премии «Оскар» от РФ.