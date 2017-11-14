Эксперт: Американская оккупация Сирии ведет к демонтажу ООН

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские военнослужащие находятся в Сирии с одобрения ООН, а значит, совершенно легально. В МИД Сирийской Арабской Республики (САР) категорически не согласны с такой трактовкой международных принципов.

«Сирия в очередной раз заявляет, что нахождение американских сил или любое другое военное присутствие в Сирии без согласия сирийского правительства — это агрессия и нарушение суверенитета Сирии, а также вопиющее нарушение основ ООН», — говорится в официальном сообщении сирийского внешнеполитического ведомства.

Политолог и востоковед Дмитрий Егорченков согласен с официальным Дамаском в том, что у США нет никакого права на нахождения на территории Сирии. Тем не менее очевидно, что в последние годы американское военно-политическое руководство все меньше заботит то, соответствуют или нет его действия международному праву.

«Американцы последнее время особенно любопытно мыслят. Дословно Мэттис сказал следующее: поскольку ООН одобряет борьбу с ИГ1 (запрещенная на территории РФ террористическая организация — прим. ФАН), то с ИГ можно воевать где угодно. При этом, по всей видимости, можно не спрашивать никакие национальные правительства, и границы также не важны. Следуя такой логике, любое государство можно объявить ячейкой ИГ, а после ввести туда американские войска. Очень любопытная ветка размышлений, как я уже сказал», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Позиция сирийского руководства при этом остается неизменной, продолжает Егорченков. Любое присутствие иностранных войск на сирийской территории без одобрения сирийских властей в Дамаске считают оккупацией.

«В общем-то, в рамках существующего международного права, позиция Дамаска полностью обоснована. Другое дело, что американцы последовательно уходят из существующей системы международных отношений. Они считают, что дух закона выше его буквы, если этот дух соответствует американским интересам. К сожалению, это касается не только сирийского театра военных действий, но также и пресловутой истории с «российскими хакерами» и российскими СМИ, работающими на территории США. Всюду США утверждают, что их оппоненты выступили против некоего духа международного права и международных отношений. Они делают это просто потому, что в чисто юридическом плане ничего никому предъявить не могут», — поясняет Дмитрий Егорченков.

Это очень опасная тенденция, считает эксперт, но она совершенно закономерна, если принять во внимание сложившийся геополитический баланс сил. Все 90-е и большую часть 2000-х годов американцы были мировыми гегемонами. Мир был монополярным миром. Сейчас Китай, Россия и другие страны предпринимают попытки разрушить эту систему, тем не менее, по крайней мере, пока она все еще стоит. В силу этого США чувствуют возможность пренебрегать нормами ООН и всей системой международного права.

«Они методично пренебрегают правилами ООН и шли к этому все последние годы. В ближайшее время эта тенденция, я думаю, будет только ухудшаться. К сожалению, сейчас ООН находится еще в более сложном положении, чем была Лига наций в свое время. ООН — институт биполярного мира, он был создан во время холодной войны между СССР и США. В ситуации, когда одна из опор такого биполярного мира исчезла, а вторая активно выводит себя из системы международного права, ООН теряет всяческие рычаги воздействия на ситуацию. Международное право в том виде, в котором мы его знаем, умирает. Американцы подменяют его своим собственным внутренним законодательством. Отсюда постоянные претензии США вынести свое право вовне, сделать американское законодательство экстерриториальным. Отсюда и объявленные США санкции против России, и вторжение в Сирии, и многое другое. Потому нам еще не раз предстоит услышать из уст представителей Госдепа и Пентагона слова, схожие с теми, которые озвучил сегодня Мэттис. Американская оккупация Сирии ведет к демонтажу ООН», — подводит итог Дмитрий Егорченков.

1 Организация запрещена на территории РФ.