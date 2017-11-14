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Минкультуры РФ назвало слова Райкина о Мединском «эмоциональным комментарием»
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    Минкультуры РФ назвало слова Райкина о Мединском «эмоциональным комментарием»

    18:50  14 Ноября 2017
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    Минкультуры РФ назвало слова Райкина о Мединском «эмоциональным комментарием»

    Москва, 14 ноября. Министерство культуры Российской Федерации выявило серьезные нарушения в ходе проверок в столичном «Сатириконе». Об этом заявил во вторник заместитель главы ведомства Александр Журавский, который прокомментировал высказывания худрука театра Константина Райкина.

    По словам Журавского, известный режиссер забыл упомянуть о том, что в «Сатириконе» выявлены случаи, когда получателями господдержки были структуры, связанные с руководством театра.

    «Мне кажется, это эмоциональный комментарий Райкина по итогам проверок правоохранительных органов… Было обнаружено достаточно много нарушений действующего законодательства, особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра», — цитирует его слова ТАСС.

    В том случае, если в театре не будут устранены нарушения, его руководству будет грозить увольнение.

    Напомним, ранее Константин Райкин рассказал о том, что министр культуры РФ Владимир Мединский якобы пытается оказать на него давление.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #райкин #сатирикон
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