Минкультуры РФ назвало слова Райкина о Мединском «эмоциональным комментарием»

Москва, 14 ноября. Министерство культуры Российской Федерации выявило серьезные нарушения в ходе проверок в столичном «Сатириконе». Об этом заявил во вторник заместитель главы ведомства Александр Журавский, который прокомментировал высказывания худрука театра Константина Райкина.

По словам Журавского, известный режиссер забыл упомянуть о том, что в «Сатириконе» выявлены случаи, когда получателями господдержки были структуры, связанные с руководством театра.

«Мне кажется, это эмоциональный комментарий Райкина по итогам проверок правоохранительных органов… Было обнаружено достаточно много нарушений действующего законодательства, особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра», — цитирует его слова ТАСС.

В том случае, если в театре не будут устранены нарушения, его руководству будет грозить увольнение.

Напомним, ранее Константин Райкин рассказал о том, что министр культуры РФ Владимир Мединский якобы пытается оказать на него давление.