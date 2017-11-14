Должен снять погоны: эксперт ответил офицеру ВСУ, предложившему уничтожить Донецк и Луганск

Для полного захвата Донбасса армии Украины придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие крупные города региона. Об этом заявил украинский военачальник, бывший министр обороны страны Александр Кузьмук.

После таких слов, можно порекомендовать ему снять погоны офицера, который присягал на верность своему народу, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский политический аналитик, главный редактор портала Politrussia Руслан Осташко.

«Кстати, у ополченцев Донбасса очень хорошая дисциплина. Там не ждут судов и приговоров, там все решается по законам военного времени. Однако украинская армия все-таки может выйти на границу с Россией. По потенциалу и могуществу мы это можем, но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие города», — подчеркнул Кузьмук.

При этом бывший глава военного ведомства Украины отметил, что при попытке воплощения в жизнь таких планов будет множество жертв среди мирного населения.

«Он понимает, что если не стереть с лица Земли Донецк и Луганск, то там останутся жители, которые будут до последней капли крови защищать свое право говорить на том языке, на котором они хотят говорить, а также почитать ту историю, которую они считают своей. Теперь жители Донецка и Луганска прекрасно понимают, как к ним относится высшее командование вооруженных сил Украины, и как они собираются решать вопрос людей, которые поставили новую власть в стране перед выбором: либо признать их право на свое мнение, либо быть уничтоженными. Собственно говоря, этого никто никогда не скрывал ни со стороны ВСУ, ни со стороны новой украинской власти», — заявил Руслан Осташко.

По мнению собеседника ФАН, Киев может тешить себя мечтами о наступлении на Донбасс, однако никто не позволит украинским военным приступить к такой военной операции.

«Это никому не выгодно. Ни американцам, иначе они бы дали Javelin и не отправляли бы Курта Волкера на переговоры с Владиславом Сурковым. Это не выгодно и европейцам, которые научились вывозить из Украины лес, землю, рабочую силу и т.д. но при этом не кормить ту страну, которую они таким образом грабят. Поэтому замороженный конфликт выгоден всем западным странам», — продолжает политический аналитик.

Тем не менее, он уверен, что подобные заявления будут время от времени возникать в украинском медийном пространстве, так как «националистов необходимо подкармливать иллюзиями о том, что им рано или поздно дадут команду отправляться на Донбасс» и реализовать те планы, о которых говорит Кузьмук.

«А вообще, я бы рекомендовал ему снять погоны офицера, который присягал на верность своему народу», — заключил политолог.

Напомним, 13 ноября командир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил Донецкой народной республики Владимир Новиков заявил, что в ближайшее время ВСУ могут начать наступление по линии административной границе республик Донбасса в сторону российской границы. По его словам, на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.