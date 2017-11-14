РФ обнаружила в Сирии подтверждения сотрудничества США с террористами — Бондарев

Москва, 14 ноября. Российские власти фиксируют в Сирии множество подтверждений того, что США сотрудничают с боевиками. Об этом во вторник заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«За период российской спецоперации в Сирии мы зафиксировали множество подтверждений американского содействия террористам. В том числе посредством аэрофотосъемок, запечатлевших натовскую военную технику на подконтрольных ИГ1 территориях», — отметил он.

По словам Бондарева, американский спецназ свободно продвигается сквозь боевые порядки террористов, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило об американской технике, которая была замечена в районах дислокации формирований «Исламского государства»1 в Сирии. Ведомство также обратило внимание на то, что в настоящий момент американские военные располагаются в опорных пунктах, ранее принадлежащих ИГ, при этом на укреплениях не видно никаких следов боевых действий.Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.