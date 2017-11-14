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РФ обнаружила в Сирии подтверждения сотрудничества США с террористами — Бондарев
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    РФ обнаружила в Сирии подтверждения сотрудничества США с террористами — Бондарев

    18:23  14 Ноября 2017  /обновлено: 18:36  14 Ноября 2017
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    РФ обнаружила в Сирии подтверждения сотрудничества США с террористами — Бондарев

    Москва, 14 ноября. Российские власти фиксируют в Сирии множество подтверждений того, что США сотрудничают с боевиками. Об этом во вторник заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    «За период российской спецоперации в Сирии мы зафиксировали множество подтверждений американского содействия террористам. В том числе посредством аэрофотосъемок, запечатлевших натовскую военную технику на подконтрольных ИГ1 территориях», — отметил он.

    РФ обнаружила в Сирии подтверждения сотрудничества США с террористами — Бондарев

    По словам Бондарева, американский спецназ свободно продвигается сквозь боевые порядки террористов, передает РИА Новости.

    Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило об американской технике, которая была замечена  в районах дислокации формирований «Исламского государства»1 в Сирии. Ведомство также обратило внимание на то, что в настоящий момент американские военные располагаются в опорных пунктах, ранее принадлежащих ИГ, при этом на укреплениях не видно никаких следов боевых действий.Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #сирия #сотрудничество #боевики #бондарев
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