Ветеринары-убийцы: зоозащитники предупредили о фейковой ветклинике на Урале

Екатеринбург, 14 ноября. Екатеринбургские зоозащитники бьют тревогу и предупреждают о фейковой круглосуточной «Ветклинике», которая действует в городе вот уже несколько месяцев.

По словам одной из активисток, у «клиники» есть красивый сайт, на котором указан фальшивый адрес. Реквизиты (ИНН, ОГРН и прочие), как утверждает девушка, скопированы у петербургской компании «Собачья жизнь» (ООО «Барселона»). «Фото врача с собакой вообще взято с немецкого сайта», — рассказала Анастасия порталу «Ура.ру».

По указанному на сайте телефону можно дозвониться до диспетчера, который готов отправить «специалиста» на дом. Зоозащитница утверждает, что в Москве сеть таких клиник погубила уже немало животных: «Когда необразованные люди приходят к вам домой и колют не пойми что под видом лекарств». Хирургическое вмешательство, по ее словам, они проводят на обездвиживающих препаратах, что приводит к болевому шоку у животного. Кроме того, предлагают ритуальные услуги с видеоотчетом.

Одна из местных жительниц сообщила порталу, что после обращения в организацию, погибла ее собака – десятилетняя немецкая овчарка по имени Рон. Когда женщина выяснила, что многие данные ветклиники липовые, то стала распространять в соцсетях объявление с предупреждением для других владельцев животных.

Вскоре ей позвонили из самой «клиники». «Они всегда проверяют качество обслуживания: летом, когда я вызывала их первый раз, спрашивали, нет ли претензий к врачу, все ли устроило», — поделилась женщина.

В ответ на вопрос, как себя чувствует питомец, она ответила: «Пардон, собака-то у меня погибла! Мы на вас претензию написали». «Они стали ругаться, я говорю: «Если бы врач мне нахамила, я бы промолчала, но у меня погиб член семьи», — добавила возмущенная женщина.

Журналисты издания проверили все данные, указанные на сайте так называемой клиники. Адрес, действительно, оказался фальшивым. Диспетчер, отвечающий по телефону 237–24–14, объясняет, что приехать в круглосуточную клинику нельзя, поскольку она оказывает ветеринарную помощь только на дому.

Ситуацию прокомментировала директор ветеринарной клиники «Неовит» Анна Кривоногова. Она настоятельно рекомендовала ни в ком случае не пользоваться услугами подобных «Ветклиник», поскольку под ее видом действуют мошенники, которые даже не всегда являются квалифицированными специалистами.

Кроме того, она особо подчеркнула, что выезд таких «специалистов» без дипломов на дом и вовсе является наказуемым деяниям, а именно незаконным предпринимательством, «если они работают, не оформляя юридическое лицо или хотя бы ИП».

