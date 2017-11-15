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ВКС РФ оказали поддержку САА при штурме двух поселений в провинции Хама
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    ВКС РФ оказали поддержку САА при штурме двух поселений в провинции Хама

    14:10  15 Ноября 2017
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    ВКС РФ оказали поддержку САА при штурме двух поселений в провинции Хама

    Хама, 15 ноября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала штурм двух поселений на северо-востоке провинции Хама.

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники, что Сирийская арабская армия начала штурм населенных пунктов Арфа и Аль-Рабде в провинции Хама, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Отмечается, что штурм начался после массированной воздушной подготовки, проведенной российскими военными летчиками.

    САА штурмует позиции исламистов, имея за собой надежный тыл, ранее от боевиков был зачищен населенный пункт Каср Аль-Шави. Источник сообщает, что освобождение поселений может завершиться в ближайшие часы, после чего армейцы продолжат наступление на город Аль-Раджан.

    ВКС РФ оказали поддержку САА при штурме двух поселений в провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #джебхат ан-нусра
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