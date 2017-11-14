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    Главные новости 14 ноября

    19:00  14 Ноября 2017
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    Главные новости 14 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 14 ноября.

    Специалисты автомобильной отрасли рассказали о самой популярной марке внедорожника в России. Эксперты назвали самую популярную марку внедорожника в России.

    Украинцев возмутил факт получения Софией Ротару премии «Золотой граммофон» на сцене Кремлевского дворца. Особенно украинскую публику задело то, что награду певице вручала  пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Украинцев возмутил «Золотой граммофон» в руках Ротару.

    Сегодня в Сети: драма Буффона — Италия не едет на ЧМ-2018, Тереза Мэй выступила с антироссийскими заявлениями, Трамп-младший признался в связях с WikiLeaks. Сегодня в Сети: слезы Буффона, Мэй выступила против РФ.

    Необычный способ защитить свой автомобиль от угона придумал житель Брянска — он привязал машину веревкой к своему балкону, снимок появился в Сети и позабавил пользователей находчивостью.  Житель Брянска привязал к балкону стоящую во дворе иномарку.

    Россия успешно увеличивает товарооборот с европейскими странами и продает свое вооружение за рубеж, заявил журналист Вячеслав Пиховшек  в эфире телеканала NewsOne. В Киеве признали бесполезность антироссийских санкций.

    Обозреватель ФАН Алексей Рылеев полагает, что в Закарпатье началась своеобразная «АТО». Националисты приступили к «решению венгерского вопроса» в Закарпатье. Колонка Алексея Рылеева

    «Хайят Тахрир аш-Шам» пополняется новыми группировками; САА освобождает районы на севере Хамы; ВС Турции вошли в Африн. Сирия новости 14 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» пополняется новыми группировками; ВС Турции вошли в Африн.

    Военный эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о миротворческих силах в Донбассе. Тревожный сигнал и пощечина: на Украине отреагировали на заявление Волкера по Донбассу.

    Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили представил в своем протестном палаточном лагере под Верховной радой «будущего президента Украины». Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

    Автор: Алексей Громов
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