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Пушков: Волкер хочет навязать Донбассу оккупационную армию
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    Пушков: Волкер хочет навязать Донбассу оккупационную армию

    18:11  14 Ноября 2017
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    Пушков: Волкер хочет навязать Донбассу оккупационную армию

    Москва, 14 ноября. Позиции американской и российской сторон по вопросу, посвященному созданию миротворческой миссии ООН в зоне военного конфликта в Донбассе, совпадают на 10%. Об этом заявил во вторник председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    По словам политика, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер якобы хочет ввести в проблемный регион оккупационную армию.

    «Позиции США и России по миссии ООН совпадают на 10%. Пропасть. Волкер хочет не миссию послать в Донбасс, а навязать ему оккупационную армию», — отметил Пушков.

    Напомним, ранее стало известно о том, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провел переговоры со специальным помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #донбасс #украина #пушков #рф
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