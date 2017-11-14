Пушков: Волкер хочет навязать Донбассу оккупационную армию

Москва, 14 ноября. Позиции американской и российской сторон по вопросу, посвященному созданию миротворческой миссии ООН в зоне военного конфликта в Донбассе, совпадают на 10%. Об этом заявил во вторник председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам политика, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер якобы хочет ввести в проблемный регион оккупационную армию.

«Позиции США и России по миссии ООН совпадают на 10%. Пропасть. Волкер хочет не миссию послать в Донбасс, а навязать ему оккупационную армию», — отметил Пушков.

Позиции США и России по миссии ООН совпадают на 10%. Пропасть. Волкер хочет не миссию послать в Донбасс, a навязать ему оккупационную армию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 14, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провел переговоры со специальным помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.