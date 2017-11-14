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Российские ученые закончили работу над 3D-моделью города Пальмира
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    Российские ученые закончили работу над 3D-моделью города Пальмира

    18:04  14 Ноября 2017
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    Российские ученые закончили работу над 3D-моделью города Пальмира

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Сотрудники Института истории материальной культуры РАН готовы передать трехмерную модель Пальмиры властям Сирии.

    Заместитель директора Института материальной культуры Наталья Соловьева сообщила, что работы над созданием трехмерной модели древнего города начались еще в 2016 году, когда группа ученых провела аэрофотосъемку Пальмиры. Эта запись стала последней фиксацией многих исторических памятников, которые позже были уничтожены боевиками террористических группировок.

    Последний год специалисты Института прорисовывали каждую деталь Пальмиры, и сейчас цифровая модель станет важнейшим инструментом для реставраторов, которые будут работать над восстановлением древнего города, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наталья Соловьева сообщила, что трехмерная модель Пальмиры будет передана властям Сирии 18 ноября текущего года.

    Российские ученые закончили работу над 3D-моделью города Пальмира

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #пальмира #модель #юнеско
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