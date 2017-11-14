Мчавшую на вызов машину полиции в Тверской области расстреляли неизвестные

Тверь, 14 ноября. В Тверской области разыскивают преступников, обстрелявших полицейский автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городе Кимры. Огонь злоумышленники открыли по полицейскому автомобилю, выехавшему на вызов о стрельбе и угоне. В машине располагалась криминалистическая лаборатория. Уточняется, что у служебного автомобиля были включены проблесковые маячки. В салоне находилась следственно-оперативная группа и сотрудники экспертно-криминалистического центра регионального УМВД.

По данным СК, накануне вечером в полицию позвонил мужчина, заявив, что по нему открыли стрельбу неизвестные преступники, после чего завладели его иномаркой Toyota и скрылись на нем с места преступления. Позднее машина была обнаружен у одного из домов города Кимры,

Уточняется, что по полицейскому автомобилю неизвестные произвели не менее восьми выстрелов, сотрудники полиции не пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

