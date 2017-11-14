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Политика
Посол США рассказал, что его больше всего удивило в России
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    Посол США рассказал, что его больше всего удивило в России

    17:41  14 Ноября 2017
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    Посол США рассказал, что его больше всего удивило в России

    Москва, 14 ноября. Посол США в Москве Джон Хантсман признался, что был крайне удивлен радушием, продемонстрированным россиянами, когда его назначили главой американского диппредставительства.

    «Прежде всего, это радушный прием, который нам оказали россияне, когда я приехал с семьей в Москву для вступления в должность. Он превзошел все мои ожидания, было много улыбок», — отметил он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

    Посол США рассказал, что его больше всего удивило в России

    По его словам, несмотря на напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном, он был поражен способностью обеих сторон находить общий язык. В конечном счете, считает дипломат, Россия и США должны будут выйти на дружеский уровень отношений.

    Напомним, что в сентябре Хантсман, который прежде возглавлял диппредставительство США в Китае, был назначен послом в России, сменив на своем посту Джона Теффта. Своей главной задачей он назвал восстановление доверительных отношений между двумя странами.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #посол #хантсман
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