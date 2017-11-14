Посол США рассказал, что его больше всего удивило в России

Москва, 14 ноября. Посол США в Москве Джон Хантсман признался, что был крайне удивлен радушием, продемонстрированным россиянами, когда его назначили главой американского диппредставительства.

«Прежде всего, это радушный прием, который нам оказали россияне, когда я приехал с семьей в Москву для вступления в должность. Он превзошел все мои ожидания, было много улыбок», — отметил он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

По его словам, несмотря на напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном, он был поражен способностью обеих сторон находить общий язык. В конечном счете, считает дипломат, Россия и США должны будут выйти на дружеский уровень отношений.

Напомним, что в сентябре Хантсман, который прежде возглавлял диппредставительство США в Китае, был назначен послом в России, сменив на своем посту Джона Теффта. Своей главной задачей он назвал восстановление доверительных отношений между двумя странами.