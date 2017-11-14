Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Это самоубийство»: в «Блоке Петра Порошенко» рассказали, чем обернется разрыв связей с Россией
Политика
Дело не в Крыме: на российском ТВ ответили украинцам, обвинившим РФ в «провоцировании» НАТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дело не в Крыме: на российском ТВ ответили украинцам, обвинившим РФ в «провоцировании» НАТО

    18:12  14 Ноября 2017
    189

    НАТО на Украине не будет! Ведущий Первого канала резко ответил украинскому политологу

    В программе «Время покажет» на Первом канале одной из тем обсуждения была агрессивная политика стран НАТО, которые фактически окружили Россию своими военными базами. По утверждению украинского политолога и журналиста Янины Соколовской, причина этого якобы «агрессивная» политика России, которая «захватила» Крым. На антироссийские обвинения резко ответил ведущий Артем Шейнин.

    Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло весной 2014 года в результате референдума при поддержке более 96% избирателей, которые проголосовали за это решение. Вопрос о возвращении Крыма на родину — в Россию —  встал после государственного переворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что воссоединение Крыма с РФ произошло по воле народа в полном соответствии с международным правом. Россия также неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и обсуждению не подлежит.

    Воссоединение Крыма с Россией произошло весной 2014 года

    Тем не менее, с этой реальностью никак не могут примириться в Киеве, отрицает законность воссоединения Крыма с Россией и украинский политолог Янина Соколовская.

    «Если бы вы не тронули Крым, НАТО рядом с вами не было бы, уверяю вас», — заявила Соколовская.

    «Ну, вы прекрасно понимаете, что дело не в Крыме, — ответил ведущий Артем Шейнин. — Крым — это не причина, а следствие того, что НАТО приблизилось к российским границам чуть ли не вплотную».

    В расширении НАТО якобы виновата исключительно Россия

    Тем не менее, Соколовская продолжала утверждать, что в расширении НАТО якобы виновата исключительно Россия, от которой Украина и весь мир вынуждены защищаться, в том числе военными базами.

    «Абстрагируйтесь от своей антироссийской риторики, впрочем, естественной для вас», — обратился к Соколовской ведущий Анатолий Кузичев.

    «Она у меня не антироссийская, а проукраинская», — ответила журналистка, но, тем не менее, продолжила сыпать обвинениями в адрес России. В частности, она сравнила украинскую политику Москвы с поведением медведя в посудной лавке.

    Соколовскую в антироссийских нападках поддержал украинский политолог Руслан Рыгованов, который заявил, что Украина боится России и поэтому вынуждена искать защиты у НАТО.

    «Вы сами поставили себя в эту позицию, — ответил Рыгованову ведущий Артем Шейнин. — Вы сами стали себя нагибать еще с 2014 года (с государственного переворота, приведшего к отстранению от власти законного президента Виктора Януковича — прим.). Никакого НАТО на Украине не было и не будет. 

    По словам Шейнина, безвозвратно прошли те времена, когда Россия была недостаточно сильна, и Запад мог диктовать нашей стране свои условия в том числе и по размещению натовских военных баз, фактически, по периметру российской территории.

    «Когда мы перестали быть слабыми, мы снова напомнили всем, что есть наши национальные интересы, которыми мы не намерены поступаться», — подчеркнул Шейнин, отвечая на претензии украинских оппонентов по поводу якобы «агрессивного поведения» России.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #крым #время покажет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        4406
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        5348
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        2069
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        3395