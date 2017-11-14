Дело не в Крыме: на российском ТВ ответили украинцам, обвинившим РФ в «провоцировании» НАТО

В программе «Время покажет» на Первом канале одной из тем обсуждения была агрессивная политика стран НАТО, которые фактически окружили Россию своими военными базами. По утверждению украинского политолога и журналиста Янины Соколовской, причина этого якобы «агрессивная» политика России, которая «захватила» Крым. На антироссийские обвинения резко ответил ведущий Артем Шейнин.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло весной 2014 года в результате референдума при поддержке более 96% избирателей, которые проголосовали за это решение. Вопрос о возвращении Крыма на родину — в Россию — встал после государственного переворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что воссоединение Крыма с РФ произошло по воле народа в полном соответствии с международным правом. Россия также неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и обсуждению не подлежит.

Тем не менее, с этой реальностью никак не могут примириться в Киеве, отрицает законность воссоединения Крыма с Россией и украинский политолог Янина Соколовская.

«Если бы вы не тронули Крым, НАТО рядом с вами не было бы, уверяю вас», — заявила Соколовская.

«Ну, вы прекрасно понимаете, что дело не в Крыме, — ответил ведущий Артем Шейнин. — Крым — это не причина, а следствие того, что НАТО приблизилось к российским границам чуть ли не вплотную».

Тем не менее, Соколовская продолжала утверждать, что в расширении НАТО якобы виновата исключительно Россия, от которой Украина и весь мир вынуждены защищаться, в том числе военными базами.

«Абстрагируйтесь от своей антироссийской риторики, впрочем, естественной для вас», — обратился к Соколовской ведущий Анатолий Кузичев.

«Она у меня не антироссийская, а проукраинская», — ответила журналистка, но, тем не менее, продолжила сыпать обвинениями в адрес России. В частности, она сравнила украинскую политику Москвы с поведением медведя в посудной лавке.

Соколовскую в антироссийских нападках поддержал украинский политолог Руслан Рыгованов, который заявил, что Украина боится России и поэтому вынуждена искать защиты у НАТО.

«Вы сами поставили себя в эту позицию, — ответил Рыгованову ведущий Артем Шейнин. — Вы сами стали себя нагибать еще с 2014 года (с государственного переворота, приведшего к отстранению от власти законного президента Виктора Януковича — прим.). Никакого НАТО на Украине не было и не будет.

По словам Шейнина, безвозвратно прошли те времена, когда Россия была недостаточно сильна, и Запад мог диктовать нашей стране свои условия в том числе и по размещению натовских военных баз, фактически, по периметру российской территории.