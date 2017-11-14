Видеодайджест новостей, вечер 14 ноября 2017 года

Саакашвили представил будущего президента Украины
«Будущего президента Украины» представил
в палаточном лагере у здания Верховной рады политик Михаил Саакашвили
. Лидером страны, по мнению Саакашвили, должен стать экс-министр экономики Украины Владимир Лановой
.
Бывший лидер Грузии отметил, что «во всех поколениях украинских патриотов» есть «очень хорошие, интеллектуальные люди». Лановой, в свою очередь, выступил с речью, в которой объяснил, почему украинская власть не платит и не будет платить пенсии жителям ДНР и ЛНР.
Мирная жизнь возвращается в освобожденные районы провинции Дейр-эз-Зора
Мирная жизнь возвращается
в освобожденные районы провинции Дейр-эз-Зор. Корреспондент Федерального агентства новостей
прислал видео из населенных пунктов Хашам, Мазлум, Маррат и Хатла на левом берегу Евфрата. На стенах и зданиях еще можно увидеть черные метки и другую символику запрещенного в России «Исламского государства»1
. К счастью, теперь это всего лишь следы пребывания террористов.
С каждым днем в сирийские города и деревни возвращается все больше мирных жителей. Это стало возможным во многом благодаря России. Именно при помощи ВКС РФ сирийская правительственная армия смогла выйти к Евфрату и высадиться на левом берегу. Переправу через реку доставили и наладили российские специалисты.
В Госдуме назвали «бредом сумасшедшего» заявление Терезы Мэй о России
«Бред сумасшедшего» — так отреагировал
член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
на заявление британского премьера Терезы Мэй
в адрес России.
В своей ежегодной речи по внешней политике Мэй обвинила Россию в попытках «посеять раздор на Западе», в хакерских атаках и вмешательстве в выборы. Швыткин охарактеризовал заявление Мэй как «бред сумасшедшего», а также увидел в нем попытку британского премьера оправдать неудачи и провалы как во внешней, так и во внутренней политике.
Депутат подчеркнул, что Россия выступает за развитие конструктивных взаимоотношений со всеми странами.
Представитель Федора Бондарчука ответила на новость о том, что режиссер попал в базу сайта «Миротворец»
«Ну и пожалуйста». Представитель Федора Бондарчука отреагировала
на новость о том, что известный режиссер попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец». PR-директор режиссера также отметила, что «понятия не имеет», знает ли сам Бондарчук о своем попадании в базу.
Напомним, сайт «Миротворец» ведет своеобразный черный список, в который попадают политики, общественные деятели и артисты, которые, по мнению украинской стороны, угрожают ее нацбезопасности. В начала осени базу «Миротворца» пополнили около десятка деятелей культуры, в том числе народная артистка России Надежда Бабкина, актер Марат Башаров, рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимом Гнойный, а также звезда фильмов «Такси» Сами Насери.
1 Организация запрещена на территории РФ.