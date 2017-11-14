Бывший лидер Грузии отметил, что «во всех поколениях украинских патриотов» есть «очень хорошие, интеллектуальные люди». Лановой, в свою очередь, выступил с речью, в которой объяснил, почему украинская власть не платит и не будет платить пенсии жителям ДНР и ЛНР.

С каждым днем в сирийские города и деревни возвращается все больше мирных жителей. Это стало возможным во многом благодаря России. Именно при помощи ВКС РФ сирийская правительственная армия смогла выйти к Евфрату и высадиться на левом берегу. Переправу через реку доставили и наладили российские специалисты.

В Госдуме назвали «бредом сумасшедшего» заявление Терезы Мэй о России

Юрий Швыткин на заявление британского премьера Терезы Мэй в адрес России. «Бред сумасшедшего» — так отреагировал член комитета Госдумы по оборонена заявление британского премьерав адрес России.

В своей ежегодной речи по внешней политике Мэй обвинила Россию в попытках «посеять раздор на Западе», в хакерских атаках и вмешательстве в выборы. Швыткин охарактеризовал заявление Мэй как «бред сумасшедшего», а также увидел в нем попытку британского премьера оправдать неудачи и провалы как во внешней, так и во внутренней политике.

Депутат подчеркнул, что Россия выступает за развитие конструктивных взаимоотношений со всеми странами.