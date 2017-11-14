ЦИК РФ обсудит трудности организации президентских выборов на кораблях и полярных станциях

Москва, 14 ноября. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации планирует 15 ноября провести заседание, на котором будут обсуждаться вопросы организации проведения президентских выборов в труднодоступных местах страны. Об этом сообщили представители ведомства.

Проект документа был принят в октябре 2017 года. Речь идет о создании избирательных участков на судах, которые будут находиться во время голосования в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных местностях, а также за пределами российской територии.

Напомним, ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал о том, что перед выборами президента РФ, которые пройдут в марте 2018, в Московской области могут быть созданы 600 новых избирательных участков. Непосредственно в других регионах работы по разукрупнению участков не будут проводиться.