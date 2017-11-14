Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» взял курс на Севастополь

Москва, 14 ноября. Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение поставленных задач в Средиземном море и взял курс на Севастополь. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор», — указано в официальном заявлении ведомства.

Непосредственно экипаж «Пытливого» действовал в составе российской группировки с сентября 2017 года.

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на Севастополь https://t.co/DyftsKSK0M pic.twitter.com/yQiXLsYwQm — Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что в составе Каспийской военной флотилии был сформирован отряд «прибрежного» спецназа, бойцы которого будут использовать катера «Раптор» и беспилотники «Тахион».