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Политика
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Россия
Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» взял курс на Севастополь
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    Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» взял курс на Севастополь

    19:10  14 Ноября 2017
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    Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» взял курс на Севастополь

    Москва, 14 ноября. Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение поставленных задач в Средиземном море и взял курс на Севастополь. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

    «Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор», — указано в официальном заявлении ведомства.

    Непосредственно экипаж «Пытливого» действовал в составе российской группировки с сентября 2017 года.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в составе Каспийской военной флотилии был сформирован отряд «прибрежного» спецназа, бойцы которого будут использовать катера «Раптор» и беспилотники «Тахион».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #вмф #пытливый
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