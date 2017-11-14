Похитивший у Этуша 28 млн рублей полностью возместил ущерб

Москва, 14 ноября. Обвиняемый в хищении 28 млн рублей у актера Владимира Этуша и его супруги полностью возместил ущерб. Об этом во вторник сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела обвиняемым в полном объеме возмещен ущерб», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2013 года 58-летний подозреваемый, воспользовавшись доверием Этуша и его супруги, взял у них более 28 млн рублей. Мужчина обещал потерпевшим положить деньги на депозит швейцарского банка, но вместо этого потратил их по своему усмотрению. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».