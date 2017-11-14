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Бесплатные пакеты навсегда исчезнут из «Ашанов»
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    Бесплатные пакеты навсегда исчезнут из «Ашанов»

    17:25  14 Ноября 2017
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    Бесплатные пакеты навсегда исчезнут из «Ашанов»

    Москва, 14 ноября. Один из крупнейших продуктовых ритейлеров России «Ашан» объявил о прекращении выдачи бесплатных пакетов на кассах.  

    В некоторых магазинах сети небольшие пластиковые пакеты для покупок перестали выдавать еще 1 ноября, в других присоединятся к реформе  15 ноября, в День вторичной переработки. Отметим, что всего в России действуют 62 гипермаркета «Ашан».  

    Комментируя изменения в политике, представители компании объявили, что на отказ от бесплатных пластиковых пакетов пошли ради экологии. Таким образом в компании надеются снизить негативное влияние на окружающую среду. При этом в «Ашане» напомнили, что на кассах гипермаркета давно продуются эко-пакеты, которые почти на половину состоят из переработанного материала, а также бумажные продуктовые сумки. 

    Отметим, «Гринпис» обращался к «Ашану» с призывом отказаться от раздачи бесплатных пластиковых пакетов на протяжении пяти лет, напоминает «URA.RU»

    В России ежегодно потребляется более 26 миллиардов пакетов, которые почти не перерабатываются и разлагаются на протяжении сотен лет.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #экология #ашан #пластиковые пакеты
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