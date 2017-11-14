Бесплатные пакеты навсегда исчезнут из «Ашанов»

Москва, 14 ноября. Один из крупнейших продуктовых ритейлеров России «Ашан» объявил о прекращении выдачи бесплатных пакетов на кассах.

В некоторых магазинах сети небольшие пластиковые пакеты для покупок перестали выдавать еще 1 ноября, в других присоединятся к реформе 15 ноября, в День вторичной переработки. Отметим, что всего в России действуют 62 гипермаркета «Ашан».

Комментируя изменения в политике, представители компании объявили, что на отказ от бесплатных пластиковых пакетов пошли ради экологии. Таким образом в компании надеются снизить негативное влияние на окружающую среду. При этом в «Ашане» напомнили, что на кассах гипермаркета давно продуются эко-пакеты, которые почти на половину состоят из переработанного материала, а также бумажные продуктовые сумки.

Отметим, «Гринпис» обращался к «Ашану» с призывом отказаться от раздачи бесплатных пластиковых пакетов на протяжении пяти лет, напоминает «URA.RU».

В России ежегодно потребляется более 26 миллиардов пакетов, которые почти не перерабатываются и разлагаются на протяжении сотен лет.