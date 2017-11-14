Обиженный польский политолог рассказал, что помешало его стране победить Гитлера

Польша бы выиграла Вторую мировую войну, если бы не СССР, считает польский журналист и политолог Якуб Корейба. По его мнению, если США выделяют на борьбу с Россией многомиллиардные средства, Москва должна задуматься и «менять политику». В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала ведущий Артем Шейнин напомнил Корейбе, что Россия не из тех стран, что сдается перед лицом сильного соперника.

Поводом для дискуссии стал принятый военный бюджет США. Некоторые из его пунктов особо привлекли внимание журналистов. В докладе есть статья, где распределен бюджет на «противодействие российской агрессии»: 4,6 млрд долларов планируется выделить союзникам по НАТО на усиление оборонных позиций США в Европе; 350 млн долларов — Украине в том числе на летальное оружие; 100 млн долларов пойдут странам Балтии для сдерживания российской угрозы; 58 млн долларов – на ответные меры против нарушения РФ договора «о ликвидации ракет средней дальности». Но привлекла внимание ведущего ток-шоу сумма, заложенная на борьбу с «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) — 1 млрд 800 млн долларов.

««Если американцы готовы вкладывать в борьбу с вами (с Россией — Прим. ФАН) такие деньги, вы поняли, что нужно менять вашу политику? — заявил польский политолог и журналист Якуб Корейба. — Значит, у вас нет шансов выиграть, если США — ваш основной противник».

Ведущий ток-шоу Дмитрий Шейнин напомнил Корейбе, что у России, в отличие от Польши, нет богатого опыта отступления перед лицом трудностей.

«Это когда?» — перебил ведущего польский эксперт.

«Крайний случай был в 1939 году», — ответил Шейнин.

Однако Корейба полностью уверен, что его страна не сдавалась и продолжала воевать.

«Мы продолжали воевать ровно до того момента, когда на нас напали вы, и еще три недели после», — продолжал Якуб Корейба.

Шейнин напомнил гостю из Польши, что в 1939 году «польская власть сбежала, а армия — разбежалась». Однако Корейба уверен, что армия разбежалась только после того, как половину страны оккупировал СССР.

«Если бы не ваша оккупация, мы бы войну с Гитлером выиграли», — заявил поляк.

Шейнин снова напомнил собеседнику, что СССР никого не оккупировал, а у России нет такого богатого опыта, как у Польши — сдаваться перед лицом сильного противника.

«Я не знаю, откуда ты это в своей голове берешь», — добавил Шейнин.

1 Организация запрещена на территории РФ.