Новости Украины: нардеп БПП против разрыва отношений с РФ, украинок могут лишить 8 марта

Украина, 14 ноября. Замглавы БПП Алексей Гончаренко назвал разрыв дипотношений Россия — Украина самоубийством; кабмин рассмотрит законопроект о придании дню 8 марта статус рабочего; Евросоюз не торопится приобретать украинские товары. Последние новости Украины — в обзоре Федерального агентства новостей.

Чиновник Порошенко против разрыва отношений с РФ

Депутат Верховной рады и замглавы «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что разрыв дипломатических отношений с Россией — это самоубийство.

По его словам, отношения между Россией и Украиной находятся «фактически на самом низком уровне». При этом Гончаренко добавил, что если Киев разорвет отношения с Москвой, «это будет использовано РФ как выход Украины из переговоров, минского процесса и дипломатического пути решения конфликта».

«После стольких приложенных усилий, которые были направлены на политико-дипломатический путь решения конфликта, сделать это — это просто самоубийство», — заявил он.

Напомним, ранее нардеп Иван Винник заявил, что намерен предложить профильному комитету украинского парламента внести в заключительные положения законопроекта «о реинтеграции Донбасса» формулировку, обязывающую кабинет министров разорвать дипотношения с РФ.

Украинки могут остаться без праздника

Очередное нововведение предложил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, он готов представить на суд общественности законопроект по изменению календаря государственных праздников, согласно которому 8 марта предлагается сделать рабочим днем. Неизвестно, как простой народ отреагирует на такой ультиматум.

«Мы оставили в силе наше предложение о переносе выходного с 9 мая на 8 мая, о переформатировании 8 марта в День борьбы за права женщин и предложили лишить его статуса выходного», — заявил Владимир Вятрович, подчеркнув, что проект закона уже подан на утверждение кабинета министров.

ЕС не торопится закупать украинские товары

В распоряжении редакции ФАН оказался доклад ЕС «Об осуществлении соглашений о свободной торговле», согласно которому в 2016 году «экспорт из стран Европейского союза на Украину и импорт с Украины увеличился на 17,6% и 1,9% соответственно». В документе это объясняется тем, что экономика Украины находится в процессе восстановления. Среди того немногого, что привлекает Европу из украинских товаров, оказались, в частности, корма для животных.

«В мае 2017 года украинская компания «Кормотех» была включена в топ-50 производителей кормов для домашних животных (кошек и собак) в мире и в Европе», — сказано в документе.

Стоит отметить, что в данный список входят всего лишь три компании из Центральной и Восточной Европы. Напомним, что с 1 января 2016 года между Украиной и ЕС начало действовать соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговле (ЗСТ, DCFTA).