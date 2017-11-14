Нас ждут на Олимпиаде без флага и гимна — пора ударить их по карману

Несколько слов на ставшую актуальной тему участия-неучастия российских спортсменов в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, под нейтральным флагом и без государственного гимна своей страны.

Фраза насчет того, что в современном мире для статуса государства важны только космические полеты и золото Олимпиад, обычно приписывается 35-му президенту США Джону Кеннеди. Большинство исследователей сходится во мнении, что ничего подобного JFК не говорил, эта его фраза неизвестна за пределами «постсоветского пространства» и, скорее всего, представляет собой самодеятельность анонимных мастеров слова («эм-си») из кругов, близких к советскому Кремлю, то есть по-своему выражает характерный для брежневской эпохи «застоя» концепт «мирного сосуществования двух систем» и «лишь бы не было войны»:

Зато мы делаем ракеты

И покоряем Енисей,

А также в области балета

Мы впереди планеты всей

(Юрий Визбор)

Так оно, в общем-то, и было: из 11 летних Олимпийских игр, в которых советские спортсмены принимали участие (1952–1992 годы), наша команда взяла первенство в неофициальном командном зачете 7 раз, а из 10 зимних Игр (1956–1992 годы) — тоже 7 раз, к тому же здесь ни единожды американцам не уступив.

И в космосе тоже у нас все было в порядке, если не считать весьма сомнительного поражения в «лунной гонке», — более чем вдвое (2372 в 1964–1991 годы против 979 в 1962–1991 годы) превосходили американских «партнеров» по количеству, а также по общему тоннажу космических запусков, в том числе пилотируемых.

Но, несмотря на все эти и многие другие успехи — не только в большом спорте и большом космосе, — Советский Союз, тем не менее, что называется, «сломался». Взаправду или понарошку — вопрос уже иной и в высшей степени дискуссионный, но факт остается фактом: государство под красным флагом перестало быть субъектом мировой политики 27 декабря 1991 года.

При этом на летнюю Олимпиаду 1992 года в Барселону поехала Объединенная команда под нейтральным флагом и без гимна, которая «по привычке» эти соревнования выиграла, после чего на летних Олимпиадах наступила эпоха безраздельной гегемонии американского спорта, лишь однажды, в 2008 году в Пекине прерванная феноменальным выступлением китайских атлетов — ну, «дома и стены помогают».

В общем, доля «большой идеологии» в спорте после 1991 года резко снизилась, а доля «большой экономики» столь же резко увеличилась. Вот и вся разгадка нынешней свистопляски WADA и прочих вуду вокруг «русского допинга» — это такая же конкурентная борьба, как и танцы вокруг «русских хакеров» на президентских выборах в США и «русской агрессии» в Крыму. Говорят, что Сталин в 1951 году принял приглашение МОК о присоединении СССР к мировому олимпийскому движению только после жестких гарантий того, что все будет «по-честному», без какой-либо дискриминации советских спортсменов.

Поэтому, господа-товарищи, оставьте свои традиционные иллюзии насчет «Быстрее! Выше! Сильнее!» как олимпийского девиза — теперь это «Дороже! Популярнее! Прибыльнее!» Только и всего. Вы хотели рыночных отношений? Получите и распишитесь! Идеологические противники и бизнес-конкуренты — все-таки разные категории «чужих». А у рынка, помимо пресловутой «невидимой руки», есть и другие жизненно важные органы, при помощи которых он взаимодействует с желающими к нему приобщиться.

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Спорт сегодня — всего лишь одна из разновидностей шоу-бизнеса. Требующая гигантских вложений и приносящая гигантские прибыли. Зачем западным корпорациям там нужны конкуренты? Они там не нужны, ибо отбирают финансовые потоки. Значит, им нужно ввести «заградительные пошлины» и убить на корню спортивную индустрию стран «третьего мира», включая Россию, лишив ее глобального рынка. А раз не будет «продаж» — то и конкуренты вскоре просто вымрут, как бенгальские ткачи в Индии. Не будет ни Хоркиных, ни Исинбаевых, ни Карелиных, ни Овечкиных, ни Журовых — никого. Ничего личного, просто бизнес, Боливар не вынесет двоих.

Ну, и что получается в итоге? Станет ли наше правительство принимать ответные меры для защиты своего бренда «Made in Russia» в глобальном «большом спорте» для защиты от такой недобросовестной конкуренции? Или будет тихонечко, чтобы никто не услышал, рыдать по этому поводу в уголке своих кабинетов?

Поэтому не нужно ни «бойкотировать» зимнюю Олимпиаду-2018, ни соглашаться участвовать в ней без флага и гимна, «хоть тушкой, хоть чучелом». Наверное, в ответ на такое безусловное западное хамство стоит задуматься о создании альтернативных Олимпиадам Игр БРИКС или чего-то подобного в том же роде? Затраты будут не так велики, а эффект, уверен, окажется колоссальным.