ИГ без боя передало проамериканским курдам нефтяное месторождение Аль-Танак

Дейр-эз-Зор, 14 ноября. Боевики «Исламского государства»1 передали курдским «Сирийским демократическим силам» второе по величине нефтяное месторождение в Сирии.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на источники в провинции Дейр-эз-Зор, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покинули объекты и окрестности второго по величине нефтяного месторождения Сирии Аль-Танак. В данный момент месторождение контролируют оппозиционные отряды из проамериканского вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

Месторождение расположено в 35 километрах к востоку от населенного пункта Дейр-эз-Зор. Отмечается, что исламисты без боя сдали курдам объект, на котором ежедневно добывали около 20 тысяч баррелей нефти.

Ранее сообщалось, что игиловцы без сопротивления сдали курдам крупнейший населенный пункт «Халифата» в провинции Хасака Меркада.

1 Организация запрещена на территории РФ.