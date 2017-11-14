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ИГ без боя передало проамериканским курдам нефтяное месторождение Аль-Танак
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    ИГ без боя передало проамериканским курдам нефтяное месторождение Аль-Танак

    17:42  14 Ноября 2017
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    ИГ без боя передало проамериканским курдам нефтяное месторождение Аль-Танак

    Дейр-эз-Зор, 14 ноября. Боевики «Исламского государства»1 передали курдским «Сирийским демократическим силам» второе по величине нефтяное месторождение в Сирии.

    Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на источники в провинции Дейр-эз-Зор, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покинули объекты и окрестности второго по величине нефтяного месторождения Сирии Аль-Танак. В данный момент месторождение контролируют оппозиционные отряды из проамериканского вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

    Месторождение расположено в 35 километрах к востоку от населенного пункта Дейр-эз-Зор. Отмечается, что исламисты без боя сдали курдам объект, на котором ежедневно добывали около 20 тысяч баррелей нефти.

    Ранее сообщалось, что игиловцы без сопротивления сдали курдам крупнейший населенный пункт «Халифата» в провинции Хасака Меркада.

    ИГ без боя передало проамериканским курдам нефтяное месторождение Аль-Танак

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #нефть #сирия #иг #игил #курды #дейр-эз-зор #аль-танак
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