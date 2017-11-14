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Сирия: боевики обстреляли город Сальхаб в Хаме, пострадали дети
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    Сирия: боевики обстреляли город Сальхаб в Хаме, пострадали дети

    16:59  14 Ноября 2017
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    Сирия: боевики обстреляли город Сальхаб в Хаме, пострадали дети

    Сальхаб, 14 ноября. Боевики подвергли ракетному обстрелу населенный пункт Сальхаб провинции Хама.

    По данным сирийского информационного агентства «САНА» во вторник боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) подвергли ракетному обстрелу городок Сальхаб. Отмечается, что не менее двух реактивных снарядов взорвались в жилых кварталах населенного пункта.

    В результате обстрела, который велся из реактивной системы залпового огня, ранения получили четыре мирных жителя, включая двух детей. Источник сообщает, что городской инфраструктуре был причинен значительный ущерб.

    Сирия: боевики обстреляли город Сальхаб в Хаме, пострадали дети

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #джебхат ан-нусра #сальхаб
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