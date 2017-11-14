Путин и Саргсян откроют Дни культуры Армении в России

Москва, 14 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 15 ноября встретиться с главой Армении Сержем Саргсяном. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках диалога стороны обсудят вопросы, связанные с дальнейшим развитием двусторонних отношений, проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также региональные проблемы.

«Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России, которая состоится в Государственной Третьяковской галерее», — указано в официальном заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из основных тем встречи стала ситуация в Сирии.

Владимир Путин. Биография