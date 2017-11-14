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Политика
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Политика
Путин и Саргсян откроют Дни культуры Армении в России
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    Путин и Саргсян откроют Дни культуры Армении в России

    20:00  14 Ноября 2017
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    Путин и Саргсян откроют Дни культуры Армении в России

    Москва, 14 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 15 ноября встретиться с главой Армении Сержем Саргсяном. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

    В рамках диалога стороны обсудят вопросы, связанные с дальнейшим развитием двусторонних отношений, проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также региональные проблемы.

    «Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России, которая состоится в Государственной Третьяковской галерее», — указано в официальном заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из основных тем встречи стала ситуация в Сирии.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #саргсян
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