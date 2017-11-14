Сегодня в Сети: Райкин призывает «урезонить» Мединского, встреча Суркова и Волкера, загадочный «котопес»
Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.
Райкин просит «урезонить» Мединского
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин записал видеообращение, в котором просит своих зрителей и коллег по цеху «урезонить» главу Минкульта РФ Владимира Мединского. По словам деятеля культуры, высокий чиновник мстит Райкину за обличающие высказывания в его адрес. Райкин полагает, что в качестве мести Мединский инициировал в отношении своего подчиненного многочисленные прокурорские проверки. Райкин напомнил, что никаких существенных нарушений в деятельности «Сатирикона» правоохранители не выявили.
Впрочем, депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что своим обращением Райкин пытается обороняться.
«Элементарная просьба сдавать нормальные отчеты о потраченных бюджетных средствах вызывает у них жуткую паническую реакцию, потому что они не привыкли отчитываться. Они считают, что мы им обязаны: давать им бюджетные средства, кормить и поить их», — высказал свое мнение народный избранник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Пользователи в этой истории тоже явно не на стороне Райкина.
«Мединский предложил возрождать сельские клубы, и на это будет потрачено 1,8 млд руб. А Райкин видимо расстроился: во-первых, деньги мимо его кассы, а во-вторых, надо отчитаться за ранее выделенные средства», — высказала свое мнение Марина Шведова.
Мединский предложил возрождать сельские клубы и на это будет потрачено 1,8 млд руб. А Райкин видимо расстроился: во-первых - деньги мимо его кассы, а во-вторых - надо отчитаться за ранее выделенные средства.— Марина Шведова (@perm_la) 14 ноября 2017 г.
«К.Райкин скромно о себе и о министре Мединском», — написал пользователь с никнеймом Amigo.
К.Райкин скромно о себе и о министре Мединском pic.twitter.com/Ppi1TLMZIY— ✯Amigo☭ (@apolo2803) 14 ноября 2017 г.
«Уважаемые коллеги! Спросите у Константина Аркадьевича, куда делись деньги от реализации инвестиционного проекта ТЦ «Райкин Плаза» на земельном участке, принадлежащем ранее театру, и выведенного из театра. Это около 25-30 млн долларов на тот момент», — высказал свои мысли в микроблоге Станислав Пугачев.
Уважаемые коллеги! Спросите у Константина Аркадьевича куда делись деньги от реализации инвестиционного проекта ТЦ «Райкин Плаза» на земельном участке, принадлежащем ранее театру, и выведенного из театра именно Константином. Это около 25-30 млн долларов на тот момент ????— Станислав Пугачев (@stasbutovo) 14 ноября 2017 г.
«Райкин, не позорь папу. Райкину лучше молчать, чем говорить», — заявил Петр Куприянов.
Райкин не позорь папу. Райкину лучше молчать чем говорить. https://t.co/Sf9xwGXfsP— Петр Куприянов (@peter87991315) 14 ноября 2017 г.
«Райкин вовсю костерит министра Мединского, при этом только стремится побольше урвать государственных средств в личных интересах. Что строите, для кого строите, АУ, господин Райкин?» — пишет Авдотья Астраханцева.
Райкин вовсю костерит министра Мединского, при этом только стремится побольше урвать государственных средств в личных интересах. Что строите, для кого строите, АУ, господин Райкин?— Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) 14 ноября 2017 г.
«Не хочет народ смотреть то, что предлагает Райкин. А виноват министр, не хочет покрывать дефицит бюджета творческих гениев», — рассуждает Дмитрий Рожков.
Не хочет народ смотреть то что предлагает Райкин. А виноват министр, не хочет покрывать дефецит бюджета творческих гениев.— Дмитрий Рожков (@rdmv1972) 14 ноября 2017 г.
Сурков и Волкер обсудили миротворцев в Донбассе
Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили кризис на юго-востоке Украины, а также возможное размещение миротворческого контингента ООН в зоне конфликта. По словам Суркова, США предложили внести изменения в отечественный проект резолюции по размещению миротворцев.
«Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми», — сказал он.
Пользователи активно обсуждают встречу представителей Москвы и Вашингтона.
«Сурков назвал приемлемыми три из 29 предложений США по Донбассу. Практически ничего...» — считает Сергей Самарский.
Сурков назвал приемлемыми три из 29 предложений США по Донбассу//— Сергей Самарский (@Serge_163) 14 ноября 2017 г.
Практически ничего...
«Сурков, сделай его...» — высказался пользователь Рунета с ником tatiana oilili.
Сурков,сделай его....— tatiana oilili (@tatianavovo) 14 ноября 2017 г.
«Сурков рассказал подробности разговора с Волкером по Донбассу: Россия и США продолжат совместную работу по достижению мира на Украине», — написал Роман Солдатов.
Сурков рассказал подробности разговора с Волкером по Донбассу: Россия и США продолжат совместную работу по достижению мира на Украине…— Роман Солдатов (@RomoviyDnewnik) 14 ноября 2017 г.
Кот или пес?
Пользователи обсуждают необычную фотографию домашнего питомца, «котопса». Животное напоминает одновременно и кота, и пса. Снимок был опубликован в соцсети «ВКонтакте».
— У тебя есть кот или собака?
— Я не знаю, — сопровождается надписью снимок.
Запись просмотрели более 250 тысяч человек, она набрала почти 7 тысяч лайков и более 290 репостов.