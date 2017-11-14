Сегодня в Сети: Райкин призывает «урезонить» Мединского, встреча Суркова и Волкера, загадочный «котопес»

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Райкин просит «урезонить» Мединского

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин записал видеообращение, в котором просит своих зрителей и коллег по цеху «урезонить» главу Минкульта РФ Владимира Мединского. По словам деятеля культуры, высокий чиновник мстит Райкину за обличающие высказывания в его адрес. Райкин полагает, что в качестве мести Мединский инициировал в отношении своего подчиненного многочисленные прокурорские проверки. Райкин напомнил, что никаких существенных нарушений в деятельности «Сатирикона» правоохранители не выявили.

Впрочем, депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что своим обращением Райкин пытается обороняться.

«Элементарная просьба сдавать нормальные отчеты о потраченных бюджетных средствах вызывает у них жуткую паническую реакцию, потому что они не привыкли отчитываться. Они считают, что мы им обязаны: давать им бюджетные средства, кормить и поить их», — высказал свое мнение народный избранник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Пользователи в этой истории тоже явно не на стороне Райкина.

«Мединский предложил возрождать сельские клубы, и на это будет потрачено 1,8 млд руб. А Райкин видимо расстроился: во-первых, деньги мимо его кассы, а во-вторых, надо отчитаться за ранее выделенные средства», — высказала свое мнение Марина Шведова‏.

Мединский предложил возрождать сельские клубы и на это будет потрачено 1,8 млд руб. А Райкин видимо расстроился: во-первых - деньги мимо его кассы, а во-вторых - надо отчитаться за ранее выделенные средства. — Марина Шведова (@perm_la) 14 ноября 2017 г.

«К.Райкин скромно о себе и о министре Мединском», — написал пользователь с никнеймом Amigo.

К.Райкин скромно о себе и о министре Мединском pic.twitter.com/Ppi1TLMZIY — ✯Amigo☭ (@apolo2803) 14 ноября 2017 г.

«Уважаемые коллеги! Спросите у Константина Аркадьевича, куда делись деньги от реализации инвестиционного проекта ТЦ «Райкин Плаза» на земельном участке, принадлежащем ранее театру, и выведенного из театра. Это около 25-30 млн долларов на тот момент», — высказал свои мысли в микроблоге Станислав Пугачев.

Уважаемые коллеги! Спросите у Константина Аркадьевича куда делись деньги от реализации инвестиционного проекта ТЦ «Райкин Плаза» на земельном участке, принадлежащем ранее театру, и выведенного из театра именно Константином. Это около 25-30 млн долларов на тот момент ???? — Станислав Пугачев (@stasbutovo) 14 ноября 2017 г.

«Райкин, не позорь папу. Райкину лучше молчать, чем говорить», — заявил Петр Куприянов.

Райкин не позорь папу. Райкину лучше молчать чем говорить. https://t.co/Sf9xwGXfsP — Петр Куприянов (@peter87991315) 14 ноября 2017 г.

«Райкин вовсю костерит министра Мединского, при этом только стремится побольше урвать государственных средств в личных интересах. Что строите, для кого строите, АУ, господин Райкин?» — пишет Авдотья Астраханцева.

Райкин вовсю костерит министра Мединского, при этом только стремится побольше урвать государственных средств в личных интересах. Что строите, для кого строите, АУ, господин Райкин? — Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) 14 ноября 2017 г.

«Не хочет народ смотреть то, что предлагает Райкин. А виноват министр, не хочет покрывать дефицит бюджета творческих гениев», — рассуждает Дмитрий Рожков.

Не хочет народ смотреть то что предлагает Райкин. А виноват министр, не хочет покрывать дефецит бюджета творческих гениев. — Дмитрий Рожков (@rdmv1972) 14 ноября 2017 г.

Сурков и Волкер обсудили миротворцев в Донбассе

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили кризис на юго-востоке Украины, а также возможное размещение миротворческого контингента ООН в зоне конфликта. По словам Суркова, США предложили внести изменения в отечественный проект резолюции по размещению миротворцев.

«Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми», — сказал он.

Пользователи активно обсуждают встречу представителей Москвы и Вашингтона.

«Сурков назвал приемлемыми три из 29 предложений США по Донбассу. Практически ничего...» — считает Сергей Самарский.

Сурков назвал приемлемыми три из 29 предложений США по Донбассу//

Практически ничего... — Сергей Самарский (@Serge_163) 14 ноября 2017 г.

«Сурков, сделай его...» — высказался пользователь Рунета с ником tatiana oilili.

Сурков,сделай его.... — tatiana oilili (@tatianavovo) 14 ноября 2017 г.

«Сурков рассказал подробности разговора с Волкером по Донбассу: Россия и США продолжат совместную работу по достижению мира на Украине», — написал Роман Солдатов.

Сурков рассказал подробности разговора с Волкером по Донбассу: Россия и США продолжат совместную работу по достижению мира на Украине… — Роман Солдатов (@RomoviyDnewnik) 14 ноября 2017 г.

Кот или пес?

Пользователи обсуждают необычную фотографию домашнего питомца, «котопса». Животное напоминает одновременно и кота, и пса. Снимок был опубликован в соцсети «ВКонтакте».

— У тебя есть кот или собака? — Я не знаю, — сопровождается надписью снимок.

Запись просмотрели более 250 тысяч человек, она набрала почти 7 тысяч лайков и более 290 репостов.