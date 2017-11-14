Полонский предложил создать в Крыму международный город будущего

Москва, 14 ноября. Бизнесмен Сергей Полонский предложил создать на территории Крыма международный город будущего, где разные государства смогут бесплатно получить участки для реализации проектов.

«Мы предлагаем создать новый город, который будет принадлежать не Российской Федерации, а всем странам мира. Этот город вполне обоснованно должен и имеет возможность и право находиться на территории Крыма», — заявил Полонский на пресс-конференции, посвященной выборам президента РФ.

Полонский отметил, что на межгосударственной территории не будет виз, а доступ туда будет открыт для представителей всех стран мира. В международном городе будущего, по мнению бизнесмена, разместится здание ООН.

Напомним, ранее Полонский объявил о желание участвовать в выборах-2018. Раскрывая подробности своей предвыборной программы, бизнесмен, помимо идеи о городе будущего, также обмолвился о создании обновленной системы развития образования, адаптированной к тому, что многие профессии в недалеком будущем устареют или вовсе перестанут существовать.

Отметим, в июле 2017 года Полонский был признан виновным по делу о хищении 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья. Пресненский суд Москвы назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии, однако тут же освободил предпринимателя за истечением срока давности преступления.



