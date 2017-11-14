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Украина
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Политика
Кризис не за горами: Европа готовится к распаду Украины
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    Кризис не за горами: Европа готовится к распаду Украины

    17:33  14 Ноября 2017
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    Кризис не за горами: Европа готовится к распаду Украины

    Европейские страны уже готовятся к распаду Украины. С таким сенсационным заявлением выступил бывший заместитель секретаря СНБО Украины Степан Гавриш. Свою позицию он озвучил в эфире информационного телеканала NewsOne.

    По мнению политика, Киев ничего не делает для того, чтобы вернуть себе Крым. Вслед за полуостровом Донбасс также рано или поздно присоединится к России. После юго-востока страны от Украины начнут отделяться другие территории, в том числе и ее западные области. Такие страны, как Польша и Венгрия, настаивает Гавриш, уже готовятся принять под свою опеку примыкающие к их границам регионы Украины.

    Киев ничего не делает для того, чтобы вернуть себе Крым.

    Конечно, в заявлении Гавриша слышны определенные панические нотки. Тем не менее, учитывая нынешний кризис в отношениях Украины с Венгрией и Польшей, со временем подобного рода страхи могут стать вполне оправданными. Украина действительно переживает сейчас кризис собственной государственности, и в Европе это прекрасно видят. Такую позицию озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    «Конечно, Европа — как любая стабильная система — готовится к разным вариантам развития событий, в том числе и к указанному Гавришем. Конечно, это не основной вариант, который сейчас прогнозируют европейские аналитики. Но мы видим, что на сегодняшний день Украина зажата в клещах между Российской Федерацией и Евросоюзом, между ОДКБ и НАТО. Подобное сложное положение никак не способствует сохранению внутренней стабильности. Риск того, что государственные институты могут перестать существовать на территории Украины, безусловно, присутствует и достаточно серьезен. Вполне возможно, что кризис не за горами», — заявил Бортник в беседе с корреспондентом ФАН.

    Польша не спешит предъявлять Украине территориальные претензии

    При всем накале страстей в связи с украинской политикой национальной памяти и новым законом «Об образовании» пока ни Венгрия, ни Польша не спешат предъявлять Украине территориальные претензии. Несмотря на то, что этот вопрос старательно прорабатывается правительственными экспертами, пока мы можем услышать о том, что Львов должен быть частью Польши, а Закарпатская область — частью Венгрии, только на улицах и в ток-шоу, но не с парламентских трибун.

    «Пока такие призывы звучат только от наиболее маргинальных и ультраправых венгерских и польских политиков. Тем не менее в случае усиления кризиса государственной власти на Украине они могут прозвучать и от политиков-тяжеловесов. Пока никаких официальных попыток получить часть украинской территории или спровоцировать в стране какие-то масштабные политические события, могущие поставить под угрозу существующий государственный строй, ждать не стоит. Но ключевое слово здесь — «пока». Как я уже сказал, такой вариант прорабатывается и в перспективе все возможно. Европа готовится к распаду Украины», — подводит итог Руслан Бортник.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #донбасс #польша #украина #крым #венгрия #закарпатская область
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