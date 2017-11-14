Кризис не за горами: Европа готовится к распаду Украины

Европейские страны уже готовятся к распаду Украины. С таким сенсационным заявлением выступил бывший заместитель секретаря СНБО Украины Степан Гавриш. Свою позицию он озвучил в эфире информационного телеканала NewsOne.

По мнению политика, Киев ничего не делает для того, чтобы вернуть себе Крым. Вслед за полуостровом Донбасс также рано или поздно присоединится к России. После юго-востока страны от Украины начнут отделяться другие территории, в том числе и ее западные области. Такие страны, как Польша и Венгрия, настаивает Гавриш, уже готовятся принять под свою опеку примыкающие к их границам регионы Украины.

Конечно, в заявлении Гавриша слышны определенные панические нотки. Тем не менее, учитывая нынешний кризис в отношениях Украины с Венгрией и Польшей, со временем подобного рода страхи могут стать вполне оправданными. Украина действительно переживает сейчас кризис собственной государственности, и в Европе это прекрасно видят. Такую позицию озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Конечно, Европа — как любая стабильная система — готовится к разным вариантам развития событий, в том числе и к указанному Гавришем. Конечно, это не основной вариант, который сейчас прогнозируют европейские аналитики. Но мы видим, что на сегодняшний день Украина зажата в клещах между Российской Федерацией и Евросоюзом, между ОДКБ и НАТО. Подобное сложное положение никак не способствует сохранению внутренней стабильности. Риск того, что государственные институты могут перестать существовать на территории Украины, безусловно, присутствует и достаточно серьезен. Вполне возможно, что кризис не за горами», — заявил Бортник в беседе с корреспондентом ФАН.

При всем накале страстей в связи с украинской политикой национальной памяти и новым законом «Об образовании» пока ни Венгрия, ни Польша не спешат предъявлять Украине территориальные претензии. Несмотря на то, что этот вопрос старательно прорабатывается правительственными экспертами, пока мы можем услышать о том, что Львов должен быть частью Польши, а Закарпатская область — частью Венгрии, только на улицах и в ток-шоу, но не с парламентских трибун.