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Военный эксперт объяснил на российском ТВ, почему США потворствуют ИГИЛ
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    Военный эксперт объяснил на российском ТВ, почему США потворствуют ИГИЛ

    17:03  14 Ноября 2017
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    Все дымится, а вы сидите в чатах: молодого либерала высмеяли на российском ТВ

    В студии программы «Время покажет» обсуждали новый военный бюджет США, в котором на «противодействие российской угрозе» выделяется 4,6 млрд долларов, а на борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) всего 1,8 млрд. При этом, как отметили эксперты в студии, эти деньги предназначены не столько на реальную борьбу с ИГИЛ1, сколько на подготовку сил сирийской оппозиции, которая по замыслу Пентагона, будет бороться с законным президентом Сирии Башаром Асадом.

    «С одной стороны приятно — мы для США в три раза страшнее ИГИЛ», — пошутил ведущий Анатолий Кузичев. — Но как с этим быть?»

    На борьбу с ИГ США выделили 1,8 млрд. долларов

    Объяснение предложил военный эксперт Владислав Шурыгин, по мнению которого, США хотят не столько уничтожить ИГИЛ, сколько немного его «подкорректировать» и использовать в своих геополитических интересах.

    «Напомню вам 9 мая 1945 года, — отметил Шурыгин. — Чем тогда занимаются американцы? Американцы собирают боеспособную немецкую армию в лагеря в готовности использовать против Советского Союза, если, как говорится, что-то «не сложится».

    «А Япония, помнится, еще тогда — сразу после нашей совместной победы — получила прозвище «непотопляемый авианосец США»», — напомнил ведущий Артем Шейнин.

    «В Сирии американцы готовятся к эпохе после ИГИЛ, — продолжил Владислав Шурыгин. — А после ИГИЛ там по версии США должна продолжаться война. А чтобы война продолжалась, там должны быть обучены новые боевики. Это будет новый ИГИЛ, может быть, уже не с таким плохим флером, но который будет так же бороться против Асада».

    На противодействие России выделено почти пять миллиардов долларов

    Следом микрофон перешел к молодому либеральному политику — члену партии «Яблоко» Кириллу Гончарову, который предложил, несмотря ни на что, строить отношения с США, уходя от конфронтации и совместно решая возникающие вопросы.

    «Каким образом решать вопросы со страной, которая на якобы борьбу с ИГИЛ выделяет 1,8 млрд долларов, а на противодействие России почти пять миллиардов?» — спросил Артем Шейнин.

    «В администрации Трампа нет людей, которые знают Россию, понимают Россию, могут анализировать и принимать по ней решения, зато есть есть горячие головы и ястребы», — объяснил Кирилл.

    «От меня так просто не уйдешь», — не дал перевести разговор на другую тему Шейнин

    «Не ухожу, — ответил Гончаров.

    «Вот, представьте, что где-то в параллельной вселенной — вы президент Российской Федерации, — обратится Анатолий Кузичев к Гончарову. — Кому вы первому звоните, если на страну нападают?»

    «Внешняя политика — дело коллективное, — под общий хохот ответил Гончаров. — Вы забыли, что мы живем в XXI веке, у нас есть Telegram, закрытые чаты — у нас общий чат с европейцами, с американцами…»

    «Страны уже нет, все дымится вокруг, а вы все еще сидите в чатах», — под общий смех ответил «яблочнику» ведущий.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #игил #время покажет
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