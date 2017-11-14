Военный эксперт объяснил на российском ТВ, почему США потворствуют ИГИЛ

В студии программы «Время покажет» обсуждали новый военный бюджет США, в котором на «противодействие российской угрозе» выделяется 4,6 млрд долларов, а на борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) всего 1,8 млрд. При этом, как отметили эксперты в студии, эти деньги предназначены не столько на реальную борьбу с ИГИЛ1, сколько на подготовку сил сирийской оппозиции, которая по замыслу Пентагона, будет бороться с законным президентом Сирии Башаром Асадом.

«С одной стороны приятно — мы для США в три раза страшнее ИГИЛ», — пошутил ведущий Анатолий Кузичев. — Но как с этим быть?»

Объяснение предложил военный эксперт Владислав Шурыгин, по мнению которого, США хотят не столько уничтожить ИГИЛ, сколько немного его «подкорректировать» и использовать в своих геополитических интересах.

«Напомню вам 9 мая 1945 года, — отметил Шурыгин. — Чем тогда занимаются американцы? Американцы собирают боеспособную немецкую армию в лагеря в готовности использовать против Советского Союза, если, как говорится, что-то «не сложится».

«А Япония, помнится, еще тогда — сразу после нашей совместной победы — получила прозвище «непотопляемый авианосец США»», — напомнил ведущий Артем Шейнин.

«В Сирии американцы готовятся к эпохе после ИГИЛ, — продолжил Владислав Шурыгин. — А после ИГИЛ там по версии США должна продолжаться война. А чтобы война продолжалась, там должны быть обучены новые боевики. Это будет новый ИГИЛ, может быть, уже не с таким плохим флером, но который будет так же бороться против Асада».

Следом микрофон перешел к молодому либеральному политику — члену партии «Яблоко» Кириллу Гончарову, который предложил, несмотря ни на что, строить отношения с США, уходя от конфронтации и совместно решая возникающие вопросы.

«Каким образом решать вопросы со страной, которая на якобы борьбу с ИГИЛ выделяет 1,8 млрд долларов, а на противодействие России почти пять миллиардов?» — спросил Артем Шейнин.

«В администрации Трампа нет людей, которые знают Россию, понимают Россию, могут анализировать и принимать по ней решения, зато есть есть горячие головы и ястребы», — объяснил Кирилл.

«От меня так просто не уйдешь», — не дал перевести разговор на другую тему Шейнин

«Не ухожу, — ответил Гончаров.

«Вот, представьте, что где-то в параллельной вселенной — вы президент Российской Федерации, — обратится Анатолий Кузичев к Гончарову. — Кому вы первому звоните, если на страну нападают?»

«Внешняя политика — дело коллективное, — под общий хохот ответил Гончаров. — Вы забыли, что мы живем в XXI веке, у нас есть Telegram, закрытые чаты — у нас общий чат с европейцами, с американцами…»

«Страны уже нет, все дымится вокруг, а вы все еще сидите в чатах», — под общий смех ответил «яблочнику» ведущий.

1 Организация запрещена на территории РФ.