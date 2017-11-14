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Украина
В Верховной раде хотят «декоммунизировать» Рождество
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    В Верховной раде хотят «декоммунизировать» Рождество

    17:17  14 Ноября 2017
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    В Верховной раде хотят «декоммунизировать» Рождество

    Киев, 14 ноября. В Верховной раде предложили провести так называемую «декоммунизацию» Рождества. С этим предложением с трибуны выступил украинский депутат Евгений Рыбчинский.

    В украинском парламенте предложили перенести празднование Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. По его данным, только 3 из 15 православных церквей мира отмечают этот праздник после Нового года.

    Он также добавил, что в 1923 году Всеправославный Собор в Константинополе призвал праздновать Рождество 25 декабря.

    «И только страны, которые находились под значительным влиянием Советского Союза, не согласились тогда выполнять решения Собора»,  — отметил Рыбчинский.

    В Верховной раде хотят «декоммунизировать» Рождество

    «Россия никогда не воспринимала европейские стремления независимой Украины,  — продолжил украинский политик.  — А одно из таких стремлений  — к возвращению к общехристианским ценностям, на которых построена европейская цивилизация».

    Депутат призвал «декоммунизировать» Рождество и перенести его празднование на декабрь.

    Стоит отметить, что в период СССР Рождество не отмечалось вовсе, так как на территории государства был формально провозглашен атеизм. Власти страны активно боролись с любым проявлением религии.

    Ранее сообщалось, что Рада намерена рассмотреть возможность сделать праздничным днем 25 декабря – католическое Рождество – в дополнение к православному. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #верховная рада #рождество #25 декабря #7 января
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