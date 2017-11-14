В Верховной раде хотят «декоммунизировать» Рождество
Киев, 14 ноября. В Верховной раде предложили провести так называемую «декоммунизацию» Рождества. С этим предложением с трибуны выступил украинский депутат Евгений Рыбчинский.
В украинском парламенте предложили перенести празднование Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. По его данным, только 3 из 15 православных церквей мира отмечают этот праздник после Нового года.
Он также добавил, что в 1923 году Всеправославный Собор в Константинополе призвал праздновать Рождество 25 декабря.
«И только страны, которые находились под значительным влиянием Советского Союза, не согласились тогда выполнять решения Собора», — отметил Рыбчинский.
«Россия никогда не воспринимала европейские стремления независимой Украины, — продолжил украинский политик. — А одно из таких стремлений — к возвращению к общехристианским ценностям, на которых построена европейская цивилизация».
Депутат призвал «декоммунизировать» Рождество и перенести его празднование на декабрь.
Стоит отметить, что в период СССР Рождество не отмечалось вовсе, так как на территории государства был формально провозглашен атеизм. Власти страны активно боролись с любым проявлением религии.
Ранее сообщалось, что Рада намерена рассмотреть возможность сделать праздничным днем 25 декабря – католическое Рождество – в дополнение к православному.