Алеппо: на северо-востоке региона прошли демонстрации против насильных вербовок курдами SDF

Алеппо, 14 ноября. Население городов Манбидж и Кобани протестует против принудительной вербовки со стороны курдских «Сирийских демократических сил».

Местные источники в Сирии сообщили, что изначально волна демонстраций прошла в населенном пункте Манбидж провинции Алеппо. Местные жители были возмущены принудительными вербовками, которые проводил оппозиционный проамериканский альянс «Сирийские демократические силы». Молодых людей насильно брали в ряды курдского ополчения. Несогласные жители арестовывались специальными патрулями.

Позже к протесту присоединились жители города Кобани. На данный момент, сообщают источники, в знак протеста в регионе закрыты магазины и не работают предприятия.