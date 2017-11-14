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Алеппо: на северо-востоке региона прошли демонстрации против насильных вербовок курдами SDF
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    Алеппо: на северо-востоке региона прошли демонстрации против насильных вербовок курдами SDF

    16:51  14 Ноября 2017
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    Алеппо: на северо-востоке региона прошли демонстрации против насильных вербовок курдами SDF

    Алеппо, 14 ноября. Население городов Манбидж и Кобани протестует против принудительной вербовки со стороны курдских «Сирийских демократических сил».

    Местные источники в Сирии сообщили, что изначально волна демонстраций прошла в населенном пункте Манбидж провинции Алеппо. Местные жители были возмущены принудительными вербовками, которые проводил оппозиционный проамериканский альянс «Сирийские демократические силы». Молодых людей насильно брали в ряды курдского ополчения. Несогласные жители арестовывались специальными патрулями.

    Позже к протесту присоединились жители города Кобани. На данный момент, сообщают источники, в знак протеста в регионе закрыты магазины и не работают предприятия.

    Алеппо: на северо-востоке региона прошли демонстрации против насильных вербовок курдами SDF

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #курды #вербовка
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