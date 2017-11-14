Стереть Донецк и Луганск: на Украине рассказали, как ВСУ могут выйти к границе с РФ

Киев, 14 ноября. Украинские войска способны выйти к границе с Россией, однако для этого им придется полностью уничтожить Донецк, Луганск и другие города Донбасса, которые Киев не контролирует. Об этом во вторник заявил бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук.

«Украинская армия все же может выйти на границу с Россией. По потенциалу мы это можем, но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие города», — отметил он.

В то же время Кузьмук утверждает, что этот план осложняется присутствием мирных жителей, которые отказываются покидать свои дома. В этом случае атака украинской армии была бы сопряжена с большим количеством жертв среди мирного населения, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что Верховная рада приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, который позволяет украинским войскам возобновить полномасштабные военные действия на востоке Украины.